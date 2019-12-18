Hyundai представляет систему виртуальной реальности для оценки конструкторских решений

Новая система виртуальной реальности (VR-система) повышает качество и эффективность проектирования и, по предварительным оценкам, должна сократить время разработки автомобиля на 20%, а ежегодные расходы на проектирование – на 15%

Дополнительные технологии и функции позволят Hyundai эффективнее реагировать на потребности мобильности будущего

Сэкономленные средства будут реинвестироваться в НИОКР, что приведет к сокращению времени разработки и повышению рентабельности

В головном конструкторском бюро Hyundai Motor Company состоялась премьера новой VR-системы для анализа конструкторских решений. Новая система, показанная в Научно-исследовательском центре Hyundai в Намъянге (Южная Корея), повышает эффективность процессов разработки автомобиля за счет внедрения технологии виртуальной реальности

Компания Hyundai предлагает несколько приложений для разработки автомобилей, с помощью которых дизайнеры и инженеры смогут анализировать качество проекта и провести экспериментальную проверку образцов.

VR-система создана в рамках инвестиционной программы в размере 12,8 млн долларов США, запущенной Hyundai в марте 2019 года в Научно-исследовательском центре Hyundai в Намъянге. После полного внедрения виртуальных процессов проектирования в департаменте научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и на этапе первоначальной отработки технологии специалисты Hyundai ожидают получить снижение времени разработки автомобиля на 20% и сокращение ежегодных расходов на проектирование на 15%.

«Переход на виртуальное проектирование необходим для быстрого и гибкого реагирования на потребности клиентов и концептуальные изменения в автомобильной отрасли, – отметил Альберт Бирманн (Albert Biermann), глава научно-исследовательского подразделения Hyundai Motor Group. – Эффективные виртуальные процессы помогут повысить качество, рентабельность и в конечном счете увеличить инвестиции в НИОКР для обеспечения нашей конкурентоспособности в сфере мобильности будущего».

Помимо сокращения расходов на разработку, новые виртуальные технологии должны повысить рентабельность и способствовать организации цикла непрерывного наращивания инвестиций в НИОКР для Hyundai.

20 пользователей одновременно

С помощью очков виртуальной реальности авто конструкторы и инженеры попадают в виртуальную модель проекта, а 36 датчиков движения гарантируют точность их работы и взаимодействия в реальном времени. На текущий момент новая VR-система анализа конструкторских решений поддерживает до 20 пользователей одновременно, значительно расширяя возможности совместной работы разных групп.

В результате эта передовая система позволяет конструкторам бренда эффективнее оценивать множество конструкторских решений на более ранних этапах процесса разработки, что раньше было физически невозможно. Система моделирует элементы наружной и внутренней конструкции, освещение, цвета, материалы и даже создает виртуальное окружение.

В Hyundai эта система впервые была применена на этапе оценки проекта грузовика для тяжелых условий эксплуатации HDC-6 NEPTUNE Concept Class 8, показанного широкой публике на Североамериканском салоне коммерческого транспорта в октябре 2019 года.

Кроме того, в Hyundai имеются планы по организации удаленного доступа к VR-системе анализа конструкторских решений, что позволит конструкторскому центру бренда в Европе, Америке, Китае и Индии взаимодействовать в виртуальной среде в реальном времени, а также по расширению виртуального процесса разработки за счет внедрения функций дополненной реальности (AR) и других решений.

Контроль качества в виртуальной реальности

Hyundai представила новую VR-систему контроля качества конструкторских решений в марте 2019 года. В ней используются трехмерные САПР-данные (Система автоматизированного проектирования), которые собираются на каждом этапе разработки автомобиля, с целью оценки качества каждого конструкторского решения в виртуальной среде. VR-система контроля качества конструкторских решений дает возможность работать с абсолютно точными моделями. Прошлые средства оценки поддерживали только двухмерный анализ и не позволяли проводить детальную оценку рабочих характеристик.

VR-процессы контроля качества конструкторских решений также обладают огромным потенциалом для разработки систем безопасности, поскольку позволяют пользователям проводить виртуальные испытания автомобилей в различных моделируемых ситуациях и обстановке. К такой обстановке, помимо прочего, относятся шоссе, городские улицы, холмистая местность, туннели и движение в условиях плохой освещенности.

VR-система также позволяет авто-конструкторам Hyundai моделировать работу отдельных компонентов автомобиля, таких как двери, крышка багажника, капот и стеклоочистители. Кроме того, она повышает эффективность эргономических и аэродинамических испытаний.

В дальнейшем Hyundai планирует внедрить VR-технологии в производстве и на сборочных линиях для повышения эргономичности, эффективности и безопасности рабочих условий.

Создание экономичного эффективного цикла разработки автомобиля

Hyundai также внедрит виртуальные процессы проектирования в департаментах продуктового планирования и производства. Компания собирается использовать эту технологию для создания качественных автомобилей, которые востребованы рынком и воплощают стремление каждого бренда удовлетворять запросы клиентов.

Изначально виртуальные модели создаются по результатам анализа рыночной конъюнктуры и на основе данных из системы разработки. После этого модель проходит виртуальную проверку для согласования и уточнения потребительских характеристик, продиктованных спросом.

И если ранее процессы контроля качества начинались с изготовления автомобиля для испытаний, теперь такую проверку можно выполнять виртуально до запуска в серийной производство. Использование виртуальных моделей и методов на ранних этапах проектирования повысит эффективность контроля качества финальных версий автомобилей.

В дальнейшем виртуальная оценка цифровых моделей будет широко применяться при разработке решений мобильности будущего, в частности системы беспилотного вождения высокого уровня. Такие виртуальные процессы контроля существенно ускорят разработку и внедрение и помогут компании оперативнее реагировать на быстрые изменения в сфере мобильности.