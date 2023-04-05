Exeed VX – официальный автомобиль ПМЭФ

Впервые на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня 2023 года, официальным автомобилем будет флагманская модель EXEED VX. На протяжении всех дней работы форума, спикеры и партнеры будут использовать премиальные полноразмерные внедорожники этого бренда для перемещения по территории мероприятия.

Тема автомобильной индустрии уже давно является традиционным направлением обсуждений как на деловой программе, так и на выставочной экспозиции ПМЭФ. Директор Фонда Росконгресс, председатель правления, Александр Стуглев, подчеркнул, что новый официальный автомобиль EXEED VX поможет обеспечить высокий уровень комфорта, безопасности и удобства для высокопоставленных гостей и участников, что является одной из задач Форума.

EXEED демонстрирует отличные продажи в начале 2023 года. Рост продаж в январе составил более 300%, в феврале – 229%, а в марте – 161% по сравнению с прошлым годом. За первый квартал показатель увеличился на 117%. Бренд активно занимается социально ответственными проектами, направленными на поддержку и развитие социально-культурных инициатив, и стал основателем ряда таких проектов. Благодаря этому EXEED смог перенять эстафету у немецких брендов и стать частью одного из ведущих экономических событий в стране – ПМЭФ.