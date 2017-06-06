«ГАЗ» планирует комплектовать автомобили АКПП
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«ГАЗ» планирует комплектовать автомобили АКПП
Июнь 06 07:51 2017

«ГАЗ» будет ставить «автоматы» на свои коммерческие автомобили.

В планах производителя оснащать свои коммерческие автомобили автоматическими коробками передач. Представители компании сообщили, что среднетоннажные грузовики ГАЗон Next получат 6-ступенчатый классический автомат с гидротрансформатором.  При этом отмечается, что трансмиссия является собственной  разработкой «ГАЗ».ГАЗон Next

А микроавтобусы и грузовички ГАЗель-Next будут комплектовать агрегатом голландского производства от компании Punch Powertrain.

Помимо этого в планах производителя пополнить линейку двигателей для модели. Предполагается, что это  будет мотор разработки Volkswagen, с которым у «ГАЗа» есть опыт сотрудничества — в Нижнем Новгороде собирались автомобили SKODA Octavia и SKODA Yeti.ГАЗель Next

Также на «ГАЗели Next» заменят 5-ступенчатую «механику» на современную 6-ступенчатую КПП. Как отмечают в компании — это повысит комфорт управления, и поможет экономить топливо при езде по по трассе.

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АКППГазель NextГАЗон Nextгрузовикгруппа ГАЗмикроавтобус
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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