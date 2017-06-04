Шеф-дизайнер АвтоВАЗа о рестайлинге Priora 49

АвтоВАЗ отказался от рестайлинга LADA Priora.

Как рассказал главный дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин, компания не планирует проводить фейслифтинг Lada Priora. Возможно, что модель покинет продуктовую линейку марки в конце этого года.

Во всяком случае, производитель будет оценивать результаты продаж Lada Priora по итогам текущего года и принимать соответствующее решение о ее дальнейшем выпуске.

Пока производство «Приоры» продолжается, и прежде, чем его остановить, мы неоднократно это обсудим внутри компании,

— прокомментировал Стив Маттин.

Он также отметил, что более современные седаны Lada перетягивают часть покупателей у «Приоры», однако «пока ее будут покупать, АвтоВАЗ будет продолжать заниматься ее выпуском».

Главный дизайнер бренда также выразил свое мнение по поводу рестайлинга модели:

Это неотъемлемый процесс жизненного цикла практически любого автомобиля, однако Priora уже довольно старая машина, поэтому обновления этой модели мы не планируем.

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