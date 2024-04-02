Changan представит более 200 инноваций в области интеллектуального вождения

Changan, один из ведущих автопроизводителей Китая, обладает огромным опытом в инжиниринге, насчитывающим 162 года, и более чем 65-летним опытом высокоэффективного производства легковых автомобилей. Бренд постоянно занимается разработкой и внедрением передовых технологий, устанавливая новые стандарты в мировой автомобильной промышленности.

В центре исследований и разработок Changan, расположенном в городе Чунцин, достигнуто невероятное: с использованием последней технологии водитель может управлять автомобилем, просто прислонив голову к подголовнику кресла. Это стало возможным благодаря технологии считывания мозговых сигналов, аналогичной электроэнцефалограмме (ЭЭГ).

В настоящее время Changan Automobile активно работает над более чем 200 различными инновационными технологиями в области интеллектуального и автономного вождения. Использование мозговой активности человека для управления автомобилем открывает перед нами уникальные перспективы в области управления транспортными средствами. Представьте себе возможность просто мысленно поворачивать руль или тормозить, словно автомобиль становится расширением вашего сознания. Это открывает новые горизонты в синтезе человека и машины, объединяя наш ум с технологией на невиданных ранее масштабах.

«В 2023 году мы подали заявки на более чем 4 900 патентов, что подчеркивает нашу сильную научно-техническую базу и постоянное стремление к развитию» – отметил председатель компании Changan г-н Чжу Хуаронг

Фирменная сеть из 10 специализированных центров исследований и разработок Changan представлена в 6 странах мира: Китае, Японии, Италии, Великобритании, Германии и США. В компании трудятся 18 000 квалифицированных инженеров из 30 стран мира, а в арсенале бренда более 15 000 уникальных патентов. В частности, благодаря этому Changan получил множество престижных международных наград и заслуженно занял лидирующие позиции в авторитетном рейтинге удовлетворенности клиентов J.D. Power.

Совсем скоро на рынке появится более 20 инновационных электрифицированных моделей, что позволит компании Changan укрепить свой статус одного из самых перспективных и ключевых игроков в высокотехнологичной автомобильной отрасли мира.