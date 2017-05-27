«Бешеный» Ford Mustang показали в Германии 17

807-сильный Ford Mustang‍ представили немецкие тюнеры.

Специалисты немецкого тюнингового ателье Schropp Tuning продемонстрировали Ford Mustang с двигателем выдающим 807 сил. Такой внушительной мощности мотора удалось достичь с помощью двух пакетов обновлений.

У Ford Mustang огромная популярность на рынке спорткаров. Его можно купить с двумя вариантами исполнения. Первый комплектуется экономичным двигателем EcoBoost, а на втором устанавливают атмосферный агрегат объемом 5,0 л.

Мастера Schropp Tuning взяли Ford Mustang с атмосферным мотором, добавили два пакета обновлений, в результате чего, значительно возросла мощность и показатель крутящего момента.

Первый пакет получил название SF600. Он обеспечивает двигателю Mustang мощность 600 «лошадей». В пакет входит установка механического нагнетателя, а также новое ПО.

Во втором случае, фактически происходит новая сборка мотора. Такая модификация получила название SF600R. В нее входят новые поршни, усиленные блоки цилиндров, коленвал и шатуны из стали, что обеспечивает прирост мощности в 807 сил при 950 Нм крутящего момента.