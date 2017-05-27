«Бешеный» Ford Mustang показали в Германии
17

«Бешеный» Ford Mustang показали в Германии
Май 27 21:35 2017

807-сильный Ford Mustang‍ представили немецкие тюнеры.

Специалисты немецкого тюнингового ателье Schropp Tuning продемонстрировали Ford Mustang с двигателем выдающим 807 сил. Такой внушительной мощности мотора удалось достичь с помощью двух пакетов обновлений.

У Ford Mustang огромная популярность на рынке спорткаров. Его можно купить с двумя вариантами исполнения. Первый комплектуется экономичным двигателем EcoBoost, а на втором устанавливают атмосферный агрегат объемом 5,0 л.Ford Mustang‍ Schropp Tuning

Мастера Schropp Tuning взяли Ford Mustang с атмосферным мотором, добавили два пакета обновлений, в результате чего, значительно возросла мощность и показатель крутящего момента.Ford Mustang‍ Schropp Tuning

Первый пакет получил название SF600. Он обеспечивает двигателю Mustang мощность 600 «лошадей». В пакет входит установка механического нагнетателя, а также новое ПО.

Ford Mustang‍ Schropp Tuning

Двигатель модификации SF600R от Schropp Tuning

Во втором случае, фактически происходит новая сборка мотора. Такая модификация получила название SF600R. В нее входят новые поршни, усиленные блоки цилиндров, коленвал и шатуны из стали, что обеспечивает прирост мощности в 807 сил при 950 Нм крутящего момента.

На тему:
  Article "tagged" as:
Fordford mustangтюнинг
  Категории:
Новостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Строительство завода Mercedes-Benz в России начнется в 2018 году

Строительство завода Mercedes-Benz в России начнется в 2018 году 9

Новый маленький автомобиль с большим именем: Opel представил Opel Karl

Новый маленький автомобиль с большим именем: Opel представил Opel Karl 2

Тариф «Платона» в 2017 году вырастет вдвое

Тариф «Платона» в 2017 году вырастет вдвое 17

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.