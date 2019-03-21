Самое дорогое парковочное место в Москве стоит 5.6 млн рублей

Самое дешевое парковочное место в столице обойдется в 100 тыс. рублей, дорогое — в 5,6 млн рублей

Самое дорогое парковочное место в московских новостройках стоит 5,6 млн рублей, по такой цене продается площадка размером чуть более 19 кв. м на подземной автостоянке в районе Замоскворечье, сообщила пресс-служба ЦИАН. Самый дешевый вариант в столичном регионе обойдется в 100 тыс. рублей, он расположен на 12-м уровне наземного паркинга в поселении Внуковское.

Всего по итогам 2018 года было реализовано около 16,2 тыс. парковочных мест — на треть больше, чем в 2017 году. Застройщики смогли заработать на этом около 26 млрд рублей, что составило около 2,5% от их общей выручки.

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