Nissan отзовёт в России 42 тысячи Almera 22

Nissan принял решение отозвать в России 42,3 тыс. автомобилей Almera из-за недочётов сборки.

В Росстандарте отметили, что речь идёт об автомобилях, проданных в период с ноября 2012 г. по июнь 2015 гг.

Основанием для отзыва послужило то, что при установке заднего стекла на автомобили не применялся грунтовый слой. Из-за его отсутствия стекло может оказаться ненадежно прикреплённым к кузову машины, вследствие чего может частично или полностью отсоединиться его от кузова, что приведет к повышению уровня шума и привести к течи воды в салон автомобиля, отметили представители Nissan.

Автовладельцам по телефону и с помощью писем сообщат, в какой дилерский центр предоставить автомобиль для ремонта. Все ремонтные работы будут проведены бесплатно.