Nissan отзовёт в России 42 тысячи Almera
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Nissan отзовёт в России 42 тысячи Almera
Май 25 18:00 2017

Nissan принял решение отозвать в России 42,3 тыс. автомобилей Almera из-за недочётов сборки.

В Росстандарте отметили, что речь идёт об автомобилях, проданных в период с ноября 2012 г. по июнь 2015 гг.Nissan Almera 2012

Основанием для отзыва послужило то, что при установке заднего стекла на автомобили не применялся грунтовый слой. Из-за его отсутствия стекло может оказаться ненадежно прикреплённым к кузову машины, вследствие чего может частично или полностью отсоединиться его от кузова, что приведет к повышению уровня шума и привести к течи воды в салон автомобиля, отметили представители Nissan.Nissan Almera

Автовладельцам по телефону и с помощью писем сообщат, в какой дилерский центр предоставить автомобиль для ремонта. Все ремонтные работы будут проведены бесплатно.

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AMSRUS
AMSRUS

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6 комментариев

  1. Konstantin Baranov
    Май 25, 18:25 #1 Konstantin Baranov

    Арепьева Татьяна это не про твой пылесос ??? мож тоже сдать ??

  2. Денис Питерцев
    Май 25, 18:38 #2 Денис Питерцев

    А я надеялся, что отзовут из-за их внешней непривлекательности…уродства точнее.

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