Nissan отзовёт в России 42 тысячи Almera

В Росстандарте отметили, что речь идёт об автомобилях, проданных в период с ноября 2012 г. по июнь 2015 гг.
Основанием для отзыва послужило то, что при установке заднего стекла на автомобили не применялся грунтовый слой. Из-за его отсутствия стекло может оказаться ненадежно прикреплённым к кузову машины, вследствие чего может частично или полностью отсоединиться его от кузова, что приведет к повышению уровня шума и привести к течи воды в салон автомобиля, отметили представители Nissan.
Автовладельцам по телефону и с помощью писем сообщат, в какой дилерский центр предоставить автомобиль для ремонта. Все ремонтные работы будут проведены бесплатно.
C 2014 года www.amsrus.ru
Арепьева Татьяна это не про твой пылесос ??? мож тоже сдать ??
У меня не Алмера
Арепьева Татьяна так сдай пока принимают)))
Konstantin Baranov, мою не берут )
Арепьева Татьяна печалька…или засандос)
А я надеялся, что отзовут из-за их внешней непривлекательности…уродства точнее.
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