Госдума разрешит строить безальтернативные платные дороги на Крайнем Севере

Безальтернативные платные дороги на Крайнем Севере – миф или реальность

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вносит изменения в закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации» и дает возможность в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях строить платные дороги с привлечением частных инвесторов без обязательных бесплатных дублеров, как это предусмотрено законом.

Этот законопроект был подготовлен после обращения губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу строительства мостового перехода через реку Пур.

В пояснительной записке к документу говорится, что экономико-географические условия районов Крайнего Севера привели к тому, что значительная часть населения там проживает в отдаленных и труднодоступных местностях, где вообще отсутствуют автомобильные дороги.

Жители этих районов имеют транспортное сообщение с развитыми территориями только благодаря зимникам или же пользуются речным транспортом. При этом часть времени оба вида передвижений из-за особенностей климата остаются недоступными и единственная связь с «большой землей» осуществляется с помощью самолетов и вертолетов.

Сейчас в стране ситуация такова, что создание на бюджетные средства дорог общего пользования до большинства отдаленных и труднодоступных поселений невозможно. Большая часть региональных денег направляется на выполнение социальных обязательств, а строительство дорог в этих местностях обходится недешево.

Но с транспортным сообщением что-то делать надо, и решить вопрос доступности в районах Крайнего Севера может только привлечение частных инвестиций, и потом такие дороги будут эксплуатироваться только на платной основе.

Однако строить платные дороги без альтернативных бесплатных не позволяет закон, поэтому предлагается внести соответствующие изменения в статью 37 ФЗ и разрешить строительство платных дорог в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях без обязательных бесплатных дублеров. При этом для легковых автомобилей в таких ситуациях предусмотрена льгота — их водителей освободят от платы за проезд, если нет альтернативного бесплатного дублера.

Некоторые депутаты выразили обеспокоенность, что это лишь «первая ласточка» и постепенно механизм «минус бесплатный дублер» распространится и на другие районы страны. Это на руку региональным властям, которые вообще перестанут строить дороги, выразил опасение справоросс, член комитета по транспорту и строительству Дмитрий Ионин.

Нет сомнений, что закон этот примут, а подтвердятся ли эти опасения, покажет лишь время.

“За рулем”.