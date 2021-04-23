Volkswagen поблагодарил волонтеров предстоящего EURO 2020

Volkswagen поблагодарил волонтеров предстоящего EURO 2020
23 апреля 10:11 2021
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На стадионе Тинькофф Арена в Санкт-Петербурге состоялся вступительный тренинг для волонтеров EURO 2020

Программа состояла из знакомства с историей чемпионата Европы по футболу, городами-организаторами и официальным талисманом Скиллзи. Также волонтеры узнали о программе Volkswagen Mobility Makers, которую они будут реализовывать во время Чемпионата.

На открытии мероприятия присутствовали: официальный посол EURO 2020 TM в Санкт-Петербурге Андрей Аршавин и вице-губернатор Санкт-Петербурга Бельский Александр Николаевич.

«От лица марки Volkswagen приветствую вас на EURO 2020 и благодарю за вашу активность, интерес и готовность поддержать чемпионат и всех, для кого он важен. Без вашего участия футбол не был бы столь ярким событием с такой дружественной, открытой и комфортной атмосферой. Volkswagen предоставляет волонтерам отличную экипировку, и мы надеемся, что в ней ваша ответственная работа будет комфортной», – отметил директор по маркетингу марки Volkswagen Юрий Самойленко в своем видеообращении.

Марка Volkswagen является партнером Национальной Футбольной программы UEFA – Союза европейских футбольных ассоциаций. Миссия Volkswagen в этом сотрудничестве – обеспечение мобильности участников, болельщиков и организаторов чемпионата EURO 2020 TM.

Volkswagen

Для России футбол – самый массовый вид спорта. Он является традиционно значимым и для марки Volkswagen: на родине Volkswagen в Вольфсбурге есть футбольный стадион Volkswagen Arena. Также марка Volkswagen поддерживает юношеский футбол и проводит по всему миру чемпионаты Volkswagen Junior Masters, которые дают юным футболистам шансы приобщиться к большому футболу.

Volkswagеn поддерживает сборные во многих странах мира в рамках масштабной кампании, проходящей под слоганом «Volkswagen. Заряжаем футболом». Марка Volkswagen также является официальным автомобилем Сборной России по футболу. В рамках 4-летнего сотрудничества марки Volkswagen Легковые автомобили и Volkswagen Коммерческие автомобили предоставили Российскому футбольному союзу популярные модели: Passat, Jetta, Touareg, Tiguan, Caravelle и Multivan.

Volkswagen

В марте марка Volkswagen открыла прием заказов на бестселлер Polo в специальной версии Football Edition, которая приурочена к предстоящему главному футбольному событию года – EURO 2020 тм.

Volkswagen Polo Football Edition, построенный на базе популярной комплектации Status, предлагается с несколькими двигателями: 110 л.с. в паре с 5-МКП или 110 л.с. в сочетании с 6-АКП, а также 125 л.с. в паре с 7-АКП. Экстерьер специальной версии отличают накладки на передние пороги Football Edition, а также специальный значок Football Edition на крышке багажника.

Кроме того, для всех клиентов, сделавших выбор в пользу исполнения Football Edition, предусмотрен специальный комплект болельщика, в который входят: рюкзак, шарф болельщика, грим и мишка-болельщик.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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