Volkswagen поблагодарил волонтеров предстоящего EURO 2020

\u041d\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0434\u0438\u043e\u043d\u0435 \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444 \u0410\u0440\u0435\u043d\u0430 \u0432 \u0421\u0430\u043d\u043a\u0442-\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433\u0435 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043b\u0441\u044f \u0432\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0440\u0435\u043d\u0438\u043d\u0433 \u0434\u043b\u044f \u0432\u043e\u043b\u043e\u043d\u0442\u0435\u0440\u043e\u0432 EURO 2020 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043b\u0430 \u0438\u0437 \u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u043c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0441 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0435\u0439 \u0447\u0435\u043c\u043f\u0438\u043e\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u044b \u043f\u043e \u0444\u0443\u0442\u0431\u043e\u043b\u0443, \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430\u043c\u0438-\u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0442\u0430\u043b\u0438\u0441\u043c\u0430\u043d\u043e\u043c \u0421\u043a\u0438\u043b\u043b\u0437\u0438. \u0422\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0432\u043e\u043b\u043e\u043d\u0442\u0435\u0440\u044b \u0443\u0437\u043d\u0430\u043b\u0438 \u043e \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0435 Volkswagen Mobility Makers, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043e\u043d\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0427\u0435\u043c\u043f\u0438\u043e\u043d\u0430\u0442\u0430. \u041d\u0430 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0438 \u043c\u0435\u0440\u043e\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438: \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0441\u043e\u043b EURO 2020 TM \u0432 \u0421\u0430\u043d\u043a\u0442-\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433\u0435 \u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0410\u0440\u0448\u0430\u0432\u0438\u043d \u0438 \u0432\u0438\u0446\u0435-\u0433\u0443\u0431\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u043e\u0440 \u0421\u0430\u043d\u043a\u0442-\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433\u0430 \u0411\u0435\u043b\u044c\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0435\u0432\u0438\u0447. \u00ab\u041e\u0442 \u043b\u0438\u0446\u0430 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438 Volkswagen \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e \u0432\u0430\u0441 \u043d\u0430 EURO 2020 \u0438 \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u0434\u0430\u0440\u044e \u0437\u0430 \u0432\u0430\u0448\u0443 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441 \u0438 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442\u044c \u0447\u0435\u043c\u043f\u0438\u043e\u043d\u0430\u0442 \u0438 \u0432\u0441\u0435\u0445, \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u0433\u043e \u043e\u043d \u0432\u0430\u0436\u0435\u043d. \u0411\u0435\u0437 \u0432\u0430\u0448\u0435\u0433\u043e \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u044f \u0444\u0443\u0442\u0431\u043e\u043b \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b \u0431\u044b \u0441\u0442\u043e\u043b\u044c \u044f\u0440\u043a\u0438\u043c \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u0435\u043c \u0441 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0434\u0440\u0443\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439, \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u043e\u0439 \u0438 \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0430\u0442\u043c\u043e\u0441\u0444\u0435\u0440\u043e\u0439. Volkswagen \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0432\u043e\u043b\u043e\u043d\u0442\u0435\u0440\u0430\u043c \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u0443\u044e \u044d\u043a\u0438\u043f\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0443, \u0438 \u043c\u044b \u043d\u0430\u0434\u0435\u0435\u043c\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u043d\u0435\u0439 \u0432\u0430\u0448\u0430 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u043d\u043e\u0439\u00bb, - \u043e\u0442\u043c\u0435\u0442\u0438\u043b \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u043f\u043e \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0438\u043d\u0433\u0443 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438 Volkswagen \u042e\u0440\u0438\u0439 \u0421\u0430\u043c\u043e\u0439\u043b\u0435\u043d\u043a\u043e \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0435\u043c \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e\u043e\u0431\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0438. \u041c\u0430\u0440\u043a\u0430 Volkswagen \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u043e\u043c \u041d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0424\u0443\u0442\u0431\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u044b UEFA \u2013 \u0421\u043e\u044e\u0437\u0430 \u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0444\u0443\u0442\u0431\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0430\u0441\u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u0446\u0438\u0439. \u041c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044f Volkswagen \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u2013 \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432, \u0431\u043e\u043b\u0435\u043b\u044c\u0449\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0447\u0435\u043c\u043f\u0438\u043e\u043d\u0430\u0442\u0430 EURO 2020 TM. \u0414\u043b\u044f \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0444\u0443\u0442\u0431\u043e\u043b \u2013 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0439 \u043c\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0432\u0438\u0434 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430. \u041e\u043d \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0442\u0440\u0430\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u043c\u044b\u043c \u0438 \u0434\u043b\u044f \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438 Volkswagen: \u043d\u0430 \u0440\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435 Volkswagen \u0432 \u0412\u043e\u043b\u044c\u0444\u0441\u0431\u0443\u0440\u0433\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0444\u0443\u0442\u0431\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0434\u0438\u043e\u043d Volkswagen Arena. \u0422\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0430 Volkswagen \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u044e\u043d\u043e\u0448\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0444\u0443\u0442\u0431\u043e\u043b \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442 \u043f\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c\u0443 \u043c\u0438\u0440\u0443 \u0447\u0435\u043c\u043f\u0438\u043e\u043d\u0430\u0442\u044b Volkswagen Junior Masters, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0434\u0430\u044e\u0442 \u044e\u043d\u044b\u043c \u0444\u0443\u0442\u0431\u043e\u043b\u0438\u0441\u0442\u0430\u043c \u0448\u0430\u043d\u0441\u044b \u043f\u0440\u0438\u043e\u0431\u0449\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043a \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u043c\u0443 \u0444\u0443\u0442\u0431\u043e\u043b\u0443. Volkswag\u0435n \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0431\u043e\u0440\u043d\u044b\u0435 \u0432\u043e \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u0445 \u043c\u0438\u0440\u0430 \u0432 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u043c\u0430\u0441\u0448\u0442\u0430\u0431\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0430\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0435\u0439 \u043f\u043e\u0434 \u0441\u043b\u043e\u0433\u0430\u043d\u043e\u043c \u00abVolkswagen. \u0417\u0430\u0440\u044f\u0436\u0430\u0435\u043c \u0444\u0443\u0442\u0431\u043e\u043b\u043e\u043c\u00bb. \u041c\u0430\u0440\u043a\u0430 Volkswagen \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u043c \u0421\u0431\u043e\u0440\u043d\u043e\u0439 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043f\u043e \u0444\u0443\u0442\u0431\u043e\u043b\u0443. \u0412 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 4-\u043b\u0435\u0442\u043d\u0435\u0433\u043e \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438 Volkswagen \u041b\u0435\u0433\u043a\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u0438 Volkswagen \u041a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u043c\u0443 \u0444\u0443\u0442\u0431\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0441\u043e\u044e\u0437\u0443 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438: Passat, Jetta, Touareg, Tiguan, Caravelle \u0438 Multivan. \u0412 \u043c\u0430\u0440\u0442\u0435 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0430 Volkswagen \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u043b\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0435\u043c \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0431\u0435\u0441\u0442\u0441\u0435\u043b\u043b\u0435\u0440 Polo \u0432 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 Football Edition, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u043f\u0440\u0438\u0443\u0440\u043e\u0447\u0435\u043d\u0430 \u043a \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0435\u043c\u0443 \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0444\u0443\u0442\u0431\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u044e \u0433\u043e\u0434\u0430 \u2013 EURO 2020 \u0442\u043c. Volkswagen Polo Football Edition, \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043d\u0430 \u0431\u0430\u0437\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 Status, \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438: 110 \u043b.\u0441. \u0432 \u043f\u0430\u0440\u0435 \u0441 5-\u041c\u041a\u041f \u0438\u043b\u0438 110 \u043b.\u0441. \u0432 \u0441\u043e\u0447\u0435\u0442\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441 6-\u0410\u041a\u041f, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 125 \u043b.\u0441. \u0432 \u043f\u0430\u0440\u0435 \u0441 7-\u0410\u041a\u041f. \u042d\u043a\u0441\u0442\u0435\u0440\u044c\u0435\u0440 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0430\u044e\u0442 \u043d\u0430\u043a\u043b\u0430\u0434\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0440\u043e\u0433\u0438 Football Edition, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0437\u043d\u0430\u0447\u043e\u043a Football Edition \u043d\u0430 \u043a\u0440\u044b\u0448\u043a\u0435 \u0431\u0430\u0433\u0430\u0436\u043d\u0438\u043a\u0430. \u041a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432, \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0432\u0448\u0438\u0445 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440 \u0432 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f Football Edition, \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043d \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442 \u0431\u043e\u043b\u0435\u043b\u044c\u0449\u0438\u043a\u0430, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0432\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442: \u0440\u044e\u043a\u0437\u0430\u043a, \u0448\u0430\u0440\u0444 \u0431\u043e\u043b\u0435\u043b\u044c\u0449\u0438\u043a\u0430, \u0433\u0440\u0438\u043c \u0438 \u043c\u0438\u0448\u043a\u0430-\u0431\u043e\u043b\u0435\u043b\u044c\u0449\u0438\u043a.