В Европу едет бюджетный хэтчбек Toyota Aygo с ценником от $13 000 9

Японская компания начинает продажи на британском рынке обновленного хэтчбека Toyota Aygo.

Дилеры Великобритании предложат новый Toyota Aygo в двух версиях: 3-дверная модификация новинки обойдется в 13 тыс долларов, а за «пятидверку» покупателю придется выложить от 13,4 тыс долларов.

Официальный мировой дебют нового Toyota Aygo прошел весной 2018 года на автовыставке в Женеве. Модель получила обновленные фары, бамперы и новую цветовую палитру. Цветовая гамма новинки пополнилась оттенками Magenta и Blue.

Топовая версия хэтчбека Aygo обзаведется фирменным пакетом безопасности Toyota Safety Sense. Под капотом хэтчбека разместится доработанный мотор с мощностью 72 л.с.

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