Honda и GM сделают 11-ступенчатый «автомат»
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Honda и GM сделают 11-ступенчатый «автомат»
Май 24 09:33 2017

Инженеры компаний General Motors и Honda могут совместно создать 11-диапазонную АКПП.

Возможность осуществления такой программы прорабатывается двумя производителями. Планируется, что первая модель с 11-ступенчатой АКПП увидит свет в 2025 году. В настоящее время значительное большинство машин оснащены ставшими обычными автоматическими КПП на пять, шесть или семь ступеней.

Вместе с тем, General Motors, Ford и Lexus уже сейчас реализуют автомобили, с установленными 10-ступенчатыми автоматическими трансмиссиями. Невзирая на то, что 10-ступенчатые «автоматы» активно применяются в автопроизводстве, в течение нескольких лет, обязательно появится потребность в автомобилях, расходующих еще меньше топлива, чем сейчас. Покупатели всегда будут испытывать потребность сэкономить на расходе топлива.

По этой причине появление 11-ступенчатой АКПП в грядущем времени можно считать неизбежным. General Motors и Honda пока не предоставили детальной информации о совместном проекте.

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General MotorsHondaавтоматАКПП
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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