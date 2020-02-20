Renault на Женевском автосалоне 2020

Являясь пионером и лидером европейского рынка электромобилей, Renault представит электрический концепт-кар MORPHOZ, в котором воплощается представление компании о мобильности будущего

В рамках салона состоится дебют новых Twingo Z.E. и Mégane Estate E-TECH Plug-in – двух моделей, символизирующих новый этап электрического наступления бренда Renault

Бренд Alpine представит две лимитированные серии, а также модель Alpine A110 SportsX в экспериментальном стиле, дебютировавшую в январе на Международном автомобильном фестивале

Renault — электрический транспорт для всех сегодня и завтра

На стенде Renault пройдет презентация электрического концепт-кара MORPHOZ, иллюстрирующего представление компании о мобильности будущего. Этот модульный автомобиль способен адаптироваться к потребностям, желаниям и образу жизни каждого конкретного человека. Он предвосхищает появление нового семейства электрических моделей Renault, которые будут доступны к покупке в ближайшие годы.

В пресс-дни на полностью электрифицированном стенде Renault будут выставлены все 8 автомобилей линейки, включая дебютирующий на мировой арене новый Twingo Z.E.

Являясь пионером в разработке электромобилей, Renault полагается на свой опыт и продолжает электрификацию продуктовой линейки. В рамках Женевского автосалона компания представит инновационную эксклюзивную гибридную и подзаряжаемую гибридную силовые установки E-TECH для трех флагманских моделей: Clio, Captur и Mégane Estate. Новый Mégane Estate E-TECH Plug-in появится на публике впервые.

Удовлетворяя запросы пользователей коммерческих парков, Renault также представит на салоне городской электрический шоу-кар Kangoo Z.E. Concept. Обновление серийных автомобилей данной модели пройдет в 2020 году.

Сессия ответов на вопросы по программе электрификации Группы Renault пройдет 3 марта в 15:15 на стенде Renault (Павильон 4) (число мест ограничено, только по приглашениям).

Alpine: лимитированные серии, яркая отсылка к прошлому и новая интерпретация

В этом году Alpine возвращается на Женевский автосалон (Павильон 4) и продолжает расширять линейку A110, представляя две новые лимитированные серии.

Alpine также покажет на своем стенде модификацию Alpine A110 SportsX. Экспериментальный стиль этого автомобиля, разработанный совместно дизайнерами и инженерами Alpine, основан на модернизированных раллийных версиях A110, в частности, на A110, который выиграл Ралли Монте-Карло в 1973 году.

Стенд Alpine (Павильон 4) 3 марта в 11:30, где состоится пресс-конференция, которую проведут Патрик Маринофф, управляющий директор Alpine, и Антони Виллан, дизайн-директор компании.