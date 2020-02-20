Renault на Женевском автосалоне 2020

На стенде Renault пройдет презентация электрического концепт-кара MORPHOZ, иллюстрирующего представление компании о мобильности будущего. Этот модульный автомобиль способен адаптироваться к потребностям, желаниям и образу жизни каждого конкретного человека. Он предвосхищает появление нового семейства электрических моделей Renault, которые будут доступны к покупке в ближайшие годы.
В пресс-дни на полностью электрифицированном стенде Renault будут выставлены все 8 автомобилей линейки, включая дебютирующий на мировой арене новый Twingo Z.E.
Являясь пионером в разработке электромобилей, Renault полагается на свой опыт и продолжает электрификацию продуктовой линейки. В рамках Женевского автосалона компания представит инновационную эксклюзивную гибридную и подзаряжаемую гибридную силовые установки E-TECH для трех флагманских моделей: Clio, Captur и Mégane Estate. Новый Mégane Estate E-TECH Plug-in появится на публике впервые.
Удовлетворяя запросы пользователей коммерческих парков, Renault также представит на салоне городской электрический шоу-кар Kangoo Z.E. Concept. Обновление серийных автомобилей данной модели пройдет в 2020 году.
Logo Groupe Renault
Сессия ответов на вопросы по программе электрификации Группы Renault пройдет 3 марта в 15:15 на стенде Renault (Павильон 4) (число мест ограничено, только по приглашениям).
В этом году Alpine возвращается на Женевский автосалон (Павильон 4) и продолжает расширять линейку A110, представляя две новые лимитированные серии.
Alpine также покажет на своем стенде модификацию Alpine A110 SportsX. Экспериментальный стиль этого автомобиля, разработанный совместно дизайнерами и инженерами Alpine, основан на модернизированных раллийных версиях A110, в частности, на A110, который выиграл Ралли Монте-Карло в 1973 году.
Стенд Alpine (Павильон 4) 3 марта в 11:30, где состоится пресс-конференция, которую проведут Патрик Маринофф, управляющий директор Alpine, и Антони Виллан, дизайн-директор компании.
C 2014 года www.amsrus.ru
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