Jeep отзывает почти 9 тысяч внедорожников Grand Cherokee, реализованных в России
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Jeep отзывает почти 9 тысяч внедорожников Grand Cherokee, реализованных в России
Май 23 14:30 2017

Отзыву подлежит 8890 автомобилей Jeep Grand Cherokee, проданных в период с сентября 2014 по апрель 2016 года.

Как сообщает пресс-служба Росстандарта, причиной отзыва является электронный селектор АКПП, который может позволить движение автомобиля, если его двигатель работает, а стояночный тормоз не включён и рычаг селектора автоматической коробки передач не переведён в положение «PARK» до того момента, как водитель покинул автомобиль.

Представители изготовителя «ЭфСиЭй Рус» оповестят владельцев Jeep Grand Cherokee, подпадающих под отзыв, посредством рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На данных автомобилях установят новое ПО, содержащее функцию «Auto Park», не позволяющее водителю покинуть автомобиль, пока селектор АКПП не будет переведён в положение «PARK».

Компания «ЭфСиЭй Рус» объявила об отзыве 8890 внедорожников Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee

Все ремонтные работы для владельцев будут проведены бесплатно.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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