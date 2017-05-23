Jeep отзывает почти 9 тысяч внедорожников Grand Cherokee, реализованных в России

Как сообщает пресс-служба Росстандарта, причиной отзыва является электронный селектор АКПП, который может позволить движение автомобиля, если его двигатель работает, а стояночный тормоз не включён и рычаг селектора автоматической коробки передач не переведён в положение «PARK» до того момента, как водитель покинул автомобиль.
Представители изготовителя «ЭфСиЭй Рус» оповестят владельцев Jeep Grand Cherokee, подпадающих под отзыв, посредством рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На данных автомобилях установят новое ПО, содержащее функцию «Auto Park», не позволяющее водителю покинуть автомобиль, пока селектор АКПП не будет переведён в положение «PARK».
Jeep Grand Cherokee
Все ремонтные работы для владельцев будут проведены бесплатно.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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