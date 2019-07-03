Toyota презентовала новую версию легендарного пикапа Hilux Exclusive Black

Toyota представляет новую эксклюзивную версию легендарного пикапа Hilux Exclusive Black.

В прошлом году знаменитая модель отпраздновала полувековой юбилей и продолжает покорять сердца покупателей. За восемь поколений Hilux проделал путь от утилитарного пикапа до универсального внедорожника, который одинаково состоятелен как на внедорожной трассе, так и в каменных джунглях мегаполиса. Новая версия Hilux Exclusive Black в дополнение к впечатляющим ходовым качествам, культовой надежности и комфорту получила стильный и брутальный внешний вид, позволяющий владельцу выделяться в потоке

Новое исполнение самого популярного в мире пикапа приходит на смену предыдущей топовой версии Exclusive и представляет собой Hilux в максимальном оснащении с эффектными дизайнерскими акцентами темного цвета в экстерьере и интерьере.

Экстерьер Toyota Hilux Exclusive Black отличают черные легкосплавные колесные диски, окантовка решетки радиатора и противотуманных фар цвета темный хром, а также черные глянцевые элементы: центральная вставка на переднем бампере, молдинг на капоте, корпуса зеркал заднего вида и ручки дверей.

Интерьер Hilux Exclusive Black стилистически повторяет внешний облик пикапа. Автомобиль получил полностью черный салон (включая потолок), декоративные вставки под рояльный лак и обивку сидений перфорированной кожей. Кроме того, особенностью модели стало эксклюзивное исполнение панели приборов и уникальный комплект ключей, дизайн которых зарезервирован за серией Exclusive Black.1

Серия Exclusive Black дополняет другие доступные в России комплектации популярного пикапа – «Стандарт», «Комфорт» и «Престиж». По итогам 5 месяцев 2019 года в России реализован 1126 пикап Toyota Hilux, причем 59% продаж приходится на версии с автоматической коробкой передач, а 46% – на топовые комплектации. Новая серия призвана закрепить успех модели в сегменте, ведь по итогам пяти месяцев 2019 года в России продано 1126 автомобилей Toyota Hilux, что составляет долю 46,5% в сегменте – это больше, чем совокупные продажи основных конкурентов модели.

Hilux Exclusive Black оснащается тяговитым и экономичным 2,8-литровым турбодизелем (177 л.с.), 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Цена автомобиля составляет 2 862 000 рублей.