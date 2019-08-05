Старт продаж семиместного кроссовера DFM 580

Старт продаж семиместного кроссовера DFM 580

Компания Dongfeng Motor RUS объявляет об официальном старте продаж новой модели DFM 580 в дилерской сети DFM.

DFM 580 – семиместный кроссовер, сочетающий вместимость минивэна, комфорт легкового автомобиля и практичность универсала для большой семьи. Новинка предлагается в комплектации Comfort MT по цене 1 190 000 рублей.

Внешний вид

Автомобиль обладает ярким дизайном и привлекает внимание интересными деталями экстерьера. Крупная решетка и массивный передний бампер с развитым воздухозаборником передают скрытую мощь и надежность покорителя мегаполиса. Среди других особенностей дизайна – хорошо заметная фронтальная оптика с дневными ходовыми огнями «ленточного» типа и задние, полностью светодиодные фонари в узнаваемой стилистике округлой буквы С.

При длине в 4680 мм, ширине 1845 и высоте 1715 мм DFM 580 призван обеспечить удобство перемещения для самой большой семьи. Внушительный дорожный просвет в 200 мм, а также углы въезда и съезда (19,30 и 24,60 соответственно) образуют отличные показатели геометрической проходимости.

Техника

Переднеприводный DFM 580 представлен пока в единственной комплектация Comfort MT и оборудован 1,8 литровым бензиновым атмосферным двигателем SFG18 мощностью 132 л.с. (Euro V) и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,4-8,1 л/100 км, емкость топливного бака 58 л.

Кроссовер снабжен независимой передней подвеской Макферсон, сзади – полузависимая пружинная торсионная балка, дисковыми тормозами всех колес, электроусилителем руля. Стандартный размер шин на оригинальных десятиспицевых легкосплавных дисках – 225/60 R17. В комплектацию DFM 580 входит полноразмерное запасное колесо, что особенно практично в российских условиях эксплуатации.

Для российского рынка также сертифицирован турбированный двигатель 1,5 л. SFG15T, развивающий 146 л.с. Модификации с турбомотором 1,5Т комплектуются 6-ступенчатой механикой, либо бесступенчатым вариатором CVT производства компании Punch Powerglide. Комплектации с турбированным двигателем будут предложены покупателям позже.

Интерьер

Рекордных габаритов салона в классе среднеразмерных кроссоверов, представленных на российском рынке, удалось достичь благодаря сверхдлинной колесной базе в 2780 мм.

Трехрядная компоновка салона допускает широкие возможности трансформации: из 7-местного, автомобиль быстро превращается в 5-местный или 2-местный, предназначенный для перевозки пассажиров и крупногабаритных грузов. Всего же конструкторы предусмотрели 6 комбинаций складывания кресел: в зависимости от потребностей владельцев можно организовать погрузочную площадку длиной от 390 до 2040 мм. Третий ряд сидений в сложенном состоянии образует ровный пол.

Комфорт водителя и пассажиров обеспечен за счет внутреннего простора, современных, хорошо профилированных кресел с кожаной обивкой, а также выверенной эргономики. Мягкие вставки в дверях, декоративные элементы и контрастная прострочка делают салон привлекательным и обещают приятные ощущения при контакте. В салоне множество карманов, боксов и мест для хранения различных мелочей. Для второго и третьего ряда сидений предусмотрены отдельные воздуховоды климатической системы и регулировка температуры. Большое внимание уделено акустическому комфорту: благодаря комплексу мер по снижению аэродинамических шумов в более чем 200 зонах, удалось добиться минимального уровня шума в салоне.

Оборудование

На российском рынке DFM 580 представлен пока в единственной комплектации Comfort MT.

Автомобиль комплектуется передними подушками безопасности водителя и пассажира. В арсенал систем безопасности кроссовера входят анти-противобуксовочная система TCS, система стабилизации ESP/ESC, встроенный видеорегистратор. В салоне обращает на себя внимание сенсорный дисплей диагональю 8 дюймов. В списке оборудования – автоматические электростеклоподъемники на всех четырех дверях, зеркала заднего вида с функцией электроскладывания и подогревом, камера заднего вида и парковочный радар, люк с электроприводом, детский замок, крепления ISOFIX, центральный замок, иммобилайзер, противоугонная система и мониторинг давления в шинах.

Модель предлагается в 7 цветах окраски кузова: белый металлик, серебристый металлик, светло-коричневый металлик, светло-синий металлик, тёмно-синий металлик, тёмно-красный металлик, чёрный металлик