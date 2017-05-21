Chevrolet будет производить бюджетный седан Essentia 22

Компания Chevrolet намерена начать производство компактного седана, который будет создан на основе ранее показанного прототипа Essentia

Пока производитель не предоставил информацию о бюджетном седане.

Когда автомобиль будет представлен публике, не извещается, но известно, что сборка серийной версии седана будет производить на мощностях завода компании, расположенного в Индии, где модель и будет продаваться. Автомобиль будет предназначен для южноамериканского и, возможно, мексиканского авторынка.

Концептверсия автомобиля Chevrolet Essentia была представлена в феврале прошлого года на автомобильной выставке в Индии. В основе концепта компактного седана лежит платформа хэтчбека Spark предыдущего поколения.