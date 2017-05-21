Chevrolet будет производить бюджетный седан Essentia

Пока производитель не предоставил информацию о бюджетном седане.
Chevrolet Essentia
Когда автомобиль будет представлен публике, не извещается, но известно, что сборка серийной версии седана будет производить на мощностях завода компании, расположенного в Индии, где модель и будет продаваться. Автомобиль будет предназначен для южноамериканского и, возможно, мексиканского авторынка.
Концептверсия автомобиля Chevrolet Essentia была представлена в феврале прошлого года на автомобильной выставке в Индии. В основе концепта компактного седана лежит платформа хэтчбека Spark предыдущего поколения.
C 2014 года www.amsrus.ru
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