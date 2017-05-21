Chevrolet будет производить бюджетный седан Essentia
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Chevrolet будет производить бюджетный седан Essentia
Май 21 18:30 2017

Компания Chevrolet намерена начать производство компактного седана, который будет создан на основе ранее показанного прототипа Essentia

Пока производитель не предоставил информацию о бюджетном седане.

Chevrolet Essentia 2017

Chevrolet Essentia

Когда автомобиль будет представлен публике, не извещается, но известно, что сборка серийной версии седана будет производить на мощностях завода компании, расположенного в Индии, где модель и будет продаваться. Автомобиль будет предназначен для южноамериканского и, возможно, мексиканского авторынка.Chevrolet Essentia 2017

Концептверсия автомобиля Chevrolet Essentia была представлена в феврале прошлого года на автомобильной выставке в Индии.  В основе концепта компактного седана лежит платформа хэтчбека Spark предыдущего поколения.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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