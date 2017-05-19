В Стокгольме состоялась мировая премьера Škoda Karoq 88

Мировой дебют новинки от чешской марки – компактного SUV Škoda Karoq прошёл в Стокгольме в современном музейном центре Artipelag

Новый компактный SUV от Škoda – автомобиль с характером. Крупные габариты, эффектные объёмные формы, чёткие стремительные линии и множество «кристаллических» элементов – эмоциональный и динамичный дизайн Karoq отражает новый фирменный стиль марки для моделей сегмента SUV.

Начиная с уровня оснащения Ambition для автомобиля в качестве опции доступны полностью светодиодные фары. Узкие светодиодные полосы в нижней части каждой фары выполняют роль ходовых огней и повторителей указателя поворота. Противотуманные фары с функцией подсветки поворота Corner также выполнены по LED-технологии. Решётка радиатора с хромированной окантовкой имеет традиционную для автомобилей Škoda трапециевидную форму.

Длина кузова автомобиля составляет 4382 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1605 мм. Возросшие габариты и колёсная база длиной 2683 мм, а для полноприводных версий – 2 630 мм, позволили инженерам марки создать невероятно просторный салон и обеспечить максимальный комфорт пассажиров. Так, запас пространства для коленей составляет 69 мм. Объём багажного отделения – 521 л и 1630 л со сложенными сиденьями второго ряда, а в сочетании с опциональной системой трансформации VarioFlex его размер может варьироваться в диапазоне от 479 до 588 л. Если демонтировать сиденья заднего ряда, Karoq превращается в грузопассажирский автомобиль с объёмом багажного отсека 1 810 л.

Впервые для автомобилей SKODA с новинкой предлагается полностью цифровая приборная панель. Водитель может выбрать один из четырёх вариантов отображения информации – классический, цифровой, минималистичный или инфо-профиль. Эти варианты определяют лишь базовую структуру приборной панели. Водитель может определить, какой тип информации будет размещаться в выбранной зоне панели, а также настроить размер блоков. Информация об аудиосистеме, телефоне, состоянии автомобиля, системах помощи водителю может располагаться справа, слева или в центре дисплея.

Škoda Karoq предлагает широкий спектр электронных помощников. Системы помощи водителю включают ассистент парковки Park Assist, систему удержания в полосе Lane Assist и функцию помощи при движении в пробках Traffic Jam Assist. Функция мониторинга слепых зон Blind Spot Detect, система автоматического экстренного торможения Front Assist с возможностью распознавания пешеходов, а также система Emergency Assistant. Дополнительные электронные помощники позволяют автоматически поддерживать дистанцию до впереди идущего автомобиля, помогают водителю при перестроении, распознают дорожные знаки и помогают при парковке.

Karoq оснащается самыми современными технологиями, что делает его лидером в своём классе по этому параметру. Для модели предлагается четыре информационно-развлекательные системы: аудиосистемы Swing (в базовой комплектации) и Bolero, а также навигационные системы Amundsen и Columbus. Последние три оснащаются дисплеями, имитирующими стеклянное покрытие. Платформа SmartLink+, совместимая с Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink™ обеспечивает интеллектуальное сетевое взаимодействие между автомобилем и смартфоном.

Концепция управления информационно-развлекательными сервисами предполагает систему управления жестами для некоторых функций, которая доступна совместно с навигационной системой Columbus. Мобильные онлайн-сервисы Škoda Connect дополняют возможности информационно-развлекательной системы. Они предназначены как для развлечений, так и для помощи в различных ситуациях (Care Connect), а также для дистанционного управления автомобилем.

Для автомобиля доступно более 30 решений в духе «Simply Clever», четыре из которых представлены впервые. Одна из новых систем – электропривод багажной двери, которую можно открыть и закрыть нажатием кнопки, находясь в салоне автомобиля. Ещё одна новинка – складное тягово-сцепное устройство с электроприводом. «Виртуальная педаль» позволяет открыть багажник без помощи рук, для этого достаточно провести ногой под бампером.

Уже в стандартной комплектации Škoda Karoq оснащается электромеханическим стояночным тормозом. Система с двумя электроприводами, интегрированная в тормозную систему на задней оси, срабатывает также при экстренной остановке. Для моделей с коробкой передач DSG система включает в себя функцию Auto-Hold, благодаря которой водителю не надо удерживать нажатой педаль тормоза на светофорах или в пробках.

Новинка представлена с гаммой из пяти двигателей, среди которых два бензиновых и три дизельных. Оба бензиновых агрегата и два дизельных являются абсолютно новыми для Škoda. Объём двигателей составляет 1.0, 1.5, 1.6 или 2.0 литра, а их мощность варьируется от 85 кВт (115 л.с.) до 140 кВт (190 л.с.). Все моторы оснащены турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива, системой «Start-Stop» и функцией рекуперации энергии торможения. Они отличаются образцовой экономичностью и соответствуют экологическому стандарту Евро-6.

За исключением старшей дизельной модификации все двигатели можно заказать с шестиступенчатой механической коробкой передач либо с трансмиссией DSG-7. Версия с двигателем 2.0 TDI мощностью 140 кВт (190 л.с.) уже в базовой комплектации оснащается полным приводом и семиступенчатой коробкой передач DSG. Новый двигатель 1.5 TSI оснащается системой отключения цилиндров при частичной нагрузке.

Заявленные характеристики бензиновых двигателей для переднеприводных версий:

1.0 TSI – 85 кВт (115 л.с.), 175 Н·м крутящего момента, максимальная скорость 187 км/ч, разгон 0-100 км/ч за 10,6 секунды, расход топлива в смешанном цикле 5,2 л/ 100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле – 117 г/км

1.5 TSI – 110 кВт (150 л.с.), 250 Н·м крутящего момента, максимальная скорость 204 км/ч, разгон 0-100 км/ч за 8,4 секунды, расход топлива в смешанном цикле 5,1 л / 100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле – 119 г/км

Заявленные характеристики дизельных двигателей для переднеприводных версий:

1.6 TDI – 85 кВт (115 л.с.), 250 Н·м крутящего момента, максимальная скорость 188 км/ч, разгон 0-100 км/ч за 10,7 секунды, расход топлива в смешанном цикле 4,5 л / 100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле – 118 г/км

2.0 TDI – 110 кВт (150 л.с.), 340 Н·м крутящего момента, максимальная скорость 207 км/ч, разгон 0-100 км/ч за 8,9 секунды, расход топлива в смешанном цикле 4,4 л / 100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле – 115 г/км

Для полноприводных версий заявлен дизельный двигатель 2.0 TDI – 140 кВт (190 л.с.), 400 Н·м крутящего момента, максимальная скорость 211 км/ч, разгон 0-100 км/ч за 7,8 секунды, расход топлива в смешанном цикле 5,3 л / 100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле – 138 г/км.

В Škoda Karoq заявлена тонко настроенная и сбалансированная ходовая часть, благодаря чему автомобиль должен отличаться превосходной управляемостью и при этом сможет проявить себя на бездорожье. Начиная с комплектации Ambition для автомобиля доступна система выбора режимов движения Driving Mode Select с настройками Normal, Sport, Eco, Individual и Snow (только для модификаций с полным приводом). Режим Off-Road для модификаций с полным приводом ещё сильнее увеличит внедорожный потенциал Karoq.