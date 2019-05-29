Компания Jaguar Land Rover поддержала ультрамарафон Elton Ultra 2019

Завершился ультрамарафон Elton Ultra, в ходе которого компания Jaguar Land Rover выступила официальным партнером.

Международный проект, прошедший в Волгоградской области, в районе соленых озер Боткуль и Эльтон, объединил марафонцев и поклонников спорта из множества стран мира.

Седьмой сезон марафона организаторы решили провести в стиле киберпанка. Это отразилось на антураже фестиваля, шоу-программе и инсталляциях. Даже медали для победителей были оформлены в дизайне «High Tech. Low Life». Благодаря расширенной географии забегов лимит участников был повышен до 750 человек.

В этом году Elton Ultra предоставил участникам пять дистанций. Трасса Botkul Ultra протяженностью 100 км проходила по пересеченной местности от базового лагеря до озера Боткуль, после чего марафонцы вернулись тем же маршрутом до точки старта. Другой забег на 21 км проходил по дистанции Gagarin Race, пролегающей в холмах вблизи горы Улаган. А вокруг озера Эльтон была проложена 84-километровая дистанция Elton Night Ultra, предназначенная для ночного забега, который стартовал в 21:15 по местному времени.

Кроме того организаторы объединили все три дистанции в общий – самый длинный и сложный забег Lost Lakes Ultra протяженностью 205 км. На этом же маршруте проводилась командная эстафета Lost Lakes Relay, где весь участок был поделен на три этапа. Организаторы внимательно следили за тем, чтобы участники соблюдали правила марафона и соответствовали требованиям по состоянию здоровья и физической подготовке. В течение всех забегов марафонцы были обеспечены местами для отдыха, горячей едой и напитками, а также квалифицированной медицинской помощью.

Jaguar Land Rover создает автомобили с превосходными спортивными характеристиками, которые способны справиться с любыми испытаниями. Именно поэтому компания приняла решение поддержать ультрамарафон Elton Ultra. Активный образ жизни и способность принимать любые вызовы – это именно те качества, которые вдохновляют инженеров и специалистов Jaguar Land Rover на создание своих продуктов.