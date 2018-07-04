Ставших виновниками ДТП пешеходов освободят от уплаты ущерба 7

Разработанные Минфином изменения в правила обязательного страхования гражданской ответственности автомобилистов предусматривают отмену возможности предъявления требования возмещения убытков к пешеходу, виновному в ДТП.

Однако это касается только тех случаев, когда человек пострадал или погиб в результате аварии. Родственники и наследники пешеходов также будут избавлены от необходимости выплачивать компенсацию.

После того как Госдума примет эту поправку, уже одобренную правительством, ущерб, причиненный машине пешеходом, станет головной болью самих автомобилистов.

«Подавляющее большинство пешеходов не соблюдает правила дорожного движения, при этом сотрудники ГИБДД, как правило, закрывают на это глаза», — пояснил председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. — Людей не штрафуют».

Он считает неправильным освобождение пешеходов от обязанности компенсировать ущерб в случае ДТП.

Согласно статистике, количество ДТП с пешеходами в России довольно высоко. По данным ГИБДД, в прошлом году насчитывалось 53 232 подобных происшествий. Число погибших в них составило 577 человек, а травмы получили 49 869 сообщает Ридус.