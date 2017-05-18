Следствие по делу сына губернатора закончено 435

Главное следственное управление СК РФ завершило следствие по уголовному делу в отношении бывшего заместителя прокурора Курской области Романа Королева — сына губернатора Липецкой области.

Как сообщает «Коммерсантъ» , Королев обвиняется в том, что на автомобиле насмерть сбил пенсионерку , однако сам обвиняемый своей вины не признает.

По словам официального представителя следственного комитета РФ Светланы Петренко, преступление было совершено 26 сентября 2015 года. По данным следствия, Королев, управляя личным автомобилем Volkswagen Touareg, двигался по Вокзальной улице поселка Черемисиново Курской области со скоростью более 100 км/ч, в то время как разрешенная скорость на этом участке дороги составляет 40 километров.

В процессе движения обвиняемый выехал на правую обочину и совершил наезд на местную жительницу. От полученных повреждений 57-летняя Алла Алпеева скончалась на месте.

Отмечено, что во время расследования дела следствию чинились препятствия. В частности, когда машина после аварии находилась на стоянке, неизвестные повредили блок управления подушками безопасности, содержащий данные о скорости в момент аварии.

В свою очередь следователи установили, что обвиняемый и до ДТП нарушал правила движения. Как выразились в СКР, опасная езда с превышением скорости была для Романа Королева, «нормой жизни». В тот же день до наезда на пешехода он дважды превысил скорость. А всего в период 2011–2015 годов, когда Роман Королев работал зампрокурора области, он, по подсчетам следствия, 126 раз нарушил ПДД в части несоблюдения установленного скоростного режима.

Видео: РЕН ТВ. 12 окт. 2015 г.