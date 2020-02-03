Nissan готовит большое сокращение расходов

Дела Nissan нерадужны настолько, что компания готовит агрессивное сокращение расходов, чтобы справиться с обвалом продаж. Об этом пишет Reuters со ссылкой сразу на несколько источников, близко знакомых с ситуацией

Второй по величине производитель автомобилей в Японии намерен уволить еще минимум 4300 человек и закрыть два завода, чтобы к 2023 году сэкономить около $4,4 млрд. “Резать” планируется по всем модельным рядам и комплектациям, по рабочим местам (главным образом в головных офисах в США и Европе), по рекламным и маркетинговым бюджетам и раздутым штатам, заявляют источники.

“Ситуация ужасная. Мы или сделаем это, или умрем”, – сказал Reuters человек, близкий к высшему руководству Nissan и совету директоров компании.

По словам двух источников, большинство запланированных сокращений и мер по повышению эффективности были представлены совету Nissan в ноябре 2019 года и получили одобрение.

По данным АвтоСреды, бывший глава концерна Карлос Гон не просто так пророчил “Ниссану” скорый крах. При Карлосе Гоне Nissan начал глобальную экспансию, напоминают “Автовести” – расширялся модельный ряд, захватывались рынки Индии, России, Южной Африки и Юго-Восточной Азии, вкладывались большие бюджеты в рекламу и маркетинг. Но теперь подход этот явно себя исчерпал и приходится разгребать его последствия: многие модели продаются плохо, а руководители в штаб-квартире Nissan в Иокогаме считают, что до 40% производственных мощностей компании банально простаивают или загружены не полностью.

В июле 2019 года Nissan уже заявлял, что сократит 12 500 рабочих мест на 14 площадках по всему миру – от Великобритании до Испании, Мексики, Японии, Индии и Индонезии, а модельный ряд урежут на 10%.Теперь вот дополнительная “резка”.

Как все это отразится на России, пока неизвестно. Модельный ряд для нашей страны и так уже ужат до 4 моделей (кроссоверы Terrano, Murano, Qashqai, X-Trail), а продажи в 2019 году, по данным АЕБ, упали на 20% (до 64 974 штук).

Зато продажи автомобилей Datsun, наоборот, выросли на 9%, и в Nissan уже опровергли появившуюся ранее информацию об уходе бренда из России.