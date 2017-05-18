Humvee он же Hummer H1 вернулся! 327

Версия армейского внедорожника HMMWV (Hummer H1), предназначенная для продажи обычным гражданам была снята с производства в 2006 году.

Сегодня знаменитый вездеход снова поступил в продажу — но, теперь под другим именем.

Суровый и мало приспособленный для ежедневной эксплуатации Hummer H1 перестали выпускать 11 лет назад, но спрос на автомобиль не упал и поныне. Тогда в 2013 году компания AM General, производившая армейский Humvee, предложила всем желающим приобрести гражданскую версию машины в виде набора деталей для самостоятельной сборки, причём без силового агрегата. Приобрести любой подходящий мотор и КПП предлагалось клиентам. Эта идея пришлась по душе фанатам Hummer H1 и они решили поставить сборку внедорожников на коммерческие рельсы. Для этого энтузиасты основали компанию Humvee Export , договорившись с американской инжиниринговой компанией VLF Automotive о мелкосерийном выпуске машины.

Слово Export в названии компании появилось не просто так: продавать по сути «самодельный» Hummer как самостоятельный автомобиль в США невозможно из-за нюансов местного законодательства, а также ввиду того, что концерну GM принадлежат все права на марку . Зато Humvee Export через сеть автомобильных дилеров, намерен предложить внедорожник под названием Humvee C-Series, для покупателей в Китае, на Ближнем Востоке, Африке и даже Европе.

И его практически невозможно отличить от «подлинного» H1! Длина автомобиля составляет 4928 миллиметров, ширина — 2184 мм, высота — 1930 мм, колёсная база — 3302 мм. Дорожный просвет достигает внушительных 406 миллиметров, а снаряжённая масса — почти три с половиной тонны. Humvee C-Series будет продаваться в трёх фиксированных комплектациях: Bravo, Charlie и Delta. В начальных версиях двери и крыша сделаны из мягкого тента, в старших — цельнометаллические.

Материал отделки салона варьируется от ткани до искусственной или натуральной кожи. Топовая версия также будет щеголять набором опций вроде светодиодных фар или системы подкачки шин. Покупателям предложат 6,5-литровый дизель V8 мощностью 193, 208 или 253 лошадиные силы, а также бензиновый 6,2-литровый V8 мощностью 436 лошадиных сил. Все моторы будкт оснащаться четырёхступенчатым «автоматом».

Стоит заметить, что стоимость Humvee C-Series фанатов явно не обрадует: легендарный вездеход будет стоить примерно 150 тысяч долларов. До конца текущего года компания Humvee Export намерена изготовить силами VLF Automotive первую сотню автомобилей, большая часть из которых отправится в Китай.