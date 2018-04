Не только косметический «рестайлинг» 7

В преддверии начала приема заказов на свой обновленный спортивный седан бренд представил первоапрельское видение его незаурядных возможностей.

В день, когда любая новость может оказаться шуткой, Lexus сообщил подписчикам своих официальных сообществ в социальных сетях о сенсационной инновации: якобы бортовая мультимедийная система в Lexus IS получила специальное расширение для «добычи» 10 самых популярных видов криптовалюты, а полученными таким образом «коинами» можно будет расплатиться за плановое техобслуживание автомобиля. Но уже сегодня в официальных онлайн-сообществах бренда был размещен пост о первоапрельском розыгрыше, из которого поклонники бренда также узнали об истинных, а не вымышленных возможностях модели IS.

2 апреля 2018 года все Уполномоченные Дилеры Лексус и Уполномоченные Партнеры-Дилеры Лексус в России начинают принимать заказы на обновленный спортивный седан Lexus IS 300 третьего поколения. На российском рынке новый Lexus IS 300 представлен в четырех комплектациях: Comfort, Executive, Executive 2 и F SPORT Executive по цене от 2 299 000 рублей до 2 959 000 рублей.

При оформлении заказа на обновленный спортивный седан IS 300 со 2 апреля 2018 года клиенты имеют возможность преодобрить кредит на привлекательных условиях со сниженной ставкой от 7,9% при первоначальном взносе от 20%, срок действия положительного решения составляет 3 месяца.

Представленный в 1999 году как первая «европейская» модель премиального бренда, IS завоевал популярность во всем мире и нашел более миллиона покупателей. Обновление нынешнего, третьего поколения Lexus IS не свелось исключительно к косметическому «рестайлингу». Помимо передового и динамичного дизайна экстерьера с эффектной низкой линией капота и силуэтом купе Lexus IS предлагает лучшие динамические характеристики, непревзойденное качество отделки салона с использованием элементов ручной работы мастеров такуми, великолепный комфорт и лучшее в классе пространство для ног пассажиров второго ряда, максимальную функциональность, наиболее современный и выверенный интерфейс взаимодействия человека и автомобиля.

При производстве Lexus IS применены новые технологии соединения кузовных деталей: точечная лазерная сварка и использование высокопрочных структурных клеев. Это положительно повлияло на динамические качества автомобиля за счет увеличения жесткости конструкции, помогло повысить комфорт в салоне и снизить уровень шумов и вибраций.

Аэродинамика обновленного Lexus IS прошла тончайшую настройку за сотни часов испытаний в аэродинамической трубе. Модернизирован динамичный 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 245 л.с., а восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия помогает реализовать все преимущества, которые дает этот проверенный временем силовой агрегат. Произведены изменения в конструкции и настройках подвески – в ней применены новые компоненты из легкого сплава с высокой прочностью и жесткостью, обновлены пружины, амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости.

Русифицированная навигационная система с 10,3-дюймовым монитором имеет предустановленные карты российских городов. Ценители качественного звука смогут насладиться звучанием обновленной аудиосистемы с 10 динамиками или премиальной системы объемного звучания Mark Levinson Premium Surround System с 15-ю динамиками.

Для обновленного Lexus IS 300 предлагается версия F SPORT Executive, обеспечивающая более спортивный характер как в дизайне самого автомобиля, так и в плане его технических характеристик. На Lexus IS 300 F SPORT Executive устанавливается спортивная подвеска с особыми настройками. Регулируемая спортивная подвеска (AVS) и специальная настройка рулевого управления обеспечивают более захватывающую управляемость без потери ездового комфорта. Приборный щиток с «плавающим» центральным кольцом выполнен в стилистике суперкара LFA.

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ.

Вне зависимости от комплектации Lexus IS 300 предлагается с мультифункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой и подрулевыми лепестками переключения передач, рулевая колонка имеет электрорегулировку в двух плоскостях. Запуск двигателя осуществляется при помощи кнопки, автомобиль оснащен системой выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT. На панели приборов размещен цветной многофункциональный дисплей.

Стекла передних дверей имеют специальное водоотталкивающее покрытие. Устанавливается система контроля давления в шинах с точным указанием колеса, в котором падает давление. Боковые зеркала имеют электрорегулировку и электропривод складывания. Предусмотрена возможность крепления детского сиденья по стандарту ISOFIX и складывания сидений второго ряда в пропорции 60/40.

Также вне зависимости от комплектации обновленный IS 300 оснащается коммуникационной системой Bluetooth, разъемом AUX и двумя портами USB, навигационной системой и 10,3” цветным EMV-монитором на центральной консоли, джойстиком управления Remote-Touch.

Все Lexus IS 300 для российского рынка оснащаются автоматическим корректором угла наклона фар и омывателем фар. По светодиодной технологии выполнены фары ближнего и дальнего света, дневные ходовые огни, задние фонари и указатели поворота с функцией краткосрочного включения.

Все версии Lexus IS 300, предлагающиеся в России, имеют одинаковый набор систем безопасности, обеспечивающий высочайший уровень защиты водителя и пассажиров. Все Lexus IS 300 оснащаются восемью подушками безопасности: двумя фронтальными с двухступенчатым раскрытием, двумя передними боковыми и двумя – коленными, а также боковыми шторками безопасности по всей длине салона. Подушка безопасности переднего пассажира может быть отключена для установки детского кресла-люльки. Вне зависимости от версии, премиальные седаны для российского рынка оснащаются системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», сигнализацией с датчиками внутреннего объема и наклона автомобиля, центральным замком с дистанционным управлением и функцией двойной блокировки.

Спортивный седан имеет антиблокировочную систему (ABS) и систему распределения тормозных усилий (EBD), усилитель экстренного торможения (BAS), тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (EBS), антипробуксовочную систему (TRC) и систему курсовой устойчивости (VSC). Система НАС помогает начать движение при начале движения на склоне. Автоматически приподнимающийся капот снижает тяжесть последствий для пешеходов при наезде.

Благодаря системе интегрированного управления динамикой автомобиля (VDIM), представленной в базовом оснащении, все элементы помощи водителю (ABS, EBD, TRC и др.) управляются из единого центра, а не каждый со своего блока управления. Благодаря этому увеличиваются эффективность, плавность и комфорт при преодолении сложных участков дороги. Сочетание привода на заднюю ось и системы интегрированного управления динамикой автомобиля (VDIM) позволяют Lexus IS 300 сохранять спортивный, азартный и при этом максимально безопасный характер даже в зимнее время, на скользких дорожных покрытиях, в том числе на заснеженных и ледяных трассах.

Lexus IS 300 прекрасно подготовлен для использования в холодное время года. Вне зависимости от комплектации, премиальный седан имеет обогрев передних сидений, рулевого колеса, наружных зеркал и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей. Предусмотрен дополнительный электроотопитель салона и воздуховоды для второго ряда сидений.

УДОБНЫЙ ВЫБОР КОМПЛЕКТАЦИЙ.

Обновленный Lexus IS 300 предлагается в четырех комплектациях. Уже в базовой версии предусмотрен великолепный уровень оснащения, в полной мере соответствующий традиции гостеприимства омотенаши, создающий непревзойденный комфорт для водителя и пассажиров.

В базовой комплектации Comfort обновленный Lexus IS 300 оснащается светодиодными фарами ближнего и дальнего света с одной линзой. Предлагается салон с комбинированной отделкой из искусственной кожи и ткани. Система климат-контроля имеет одну зону настроек. Водительское сиденье имеет механический привод регулировки передних сидений по 6 направлениям. Декоративные вставки черного цвета выполнены из металла. Стоимость комплектации Comfort – 2 299 000 рублей.

Комплектация Executive оснащается светодиодными фарами ближнего и дальнего света с четырьмя линзами. В этой комплектации в салоне устанавливается зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, климат-контроль имеет две зоны регулировки, предусмотрен круиз-контроль. Сиденья имеют отделку из высококачественной кожи, для водителя и переднего пассажира предлагаются электроприводы регулировки положения сидений в 8 направлениях и регулировки поясничного подпора. Премиальный седан также оснащается датчиком дождя, передними и задними датчиками парковки.

Комплектация Executive 2 по техническому оснащению аналогична IS 300 Executive, однако вместо черных вставок интерьера предлагаются вставки «серебристый металл». Стоимость комплектаций Executive и Executive 2 составляет 2 609 000 рублей.

Комплектация F SPORT Executive имеет ряд существенных отличий, характерных для моделей спортивной линейки Lexus F. Версия F SPORT отличается эксклюзивными элементами дизайна: передний и задний бампер измененного дизайна, решетка радиатора в стилистике F, логотипы F SPORT. В отличие от остальных версий, которые комплектуются колесами размерности 17 дюймов с шинами 225/45R17, для IS 300 F SPORT Executive предлагаются 18-дюймовые колесные диски эксклюзивного дизайна, при этом размерность шин для передней оси составляет 225/40R18, а для задней – 255/35R18. Функцией автоматического затемнения оснащаются также наружные боковые зеркала. Для водительского сиденья и зеркал предусмотрена память настроек. Передние сиденья F SPORT выполнены по технологии «цельного вспенивания» и обеспечивают улучшенную боковую поддержку. Помимо обогрева они также имеют вентиляцию. В этой комплектации автомобиль оснащается интеллектуальной системой доступа в автомобиль и запуска двигателя Smart Entry & Push Start.

Салон Lexus IS 300 F SPORT Executive также отличается уникальными декоративными вставками F SPORT, накладками порогов и алюминиевыми накладками на педали. Устанавливается руль с логотипом F SPORT и панель приборов F SPORT с «плавающим» центральным кольцом. В этой комплектации также предлагается аудиосистема премиум-класса с объемным звучанием Mark Levinson Premium Surround System с 15-ю динамиками. Стоимость комплектации F SPORT Executive составляет 2 959 000 рублей.

Для обновленного Lexus IS 300 предлагается палитра из 11 цветов кузова, два из которых зарезервированы эксклюзивно за комплектацией F SPORT Executive. В отделке интерьера предусмотрены черный, коричневый или бежевый цвета в сочетании с черными или серебристыми металлическими вставками, а также эксклюзивное сочетание черной или темно-красной отделки с металлическими вставками F SPORT Executive – для комплектации IS 300 F SPORT Executive.

Все клиенты, приобретающие Lexus IS 300, получают бесплатное подключение к многофункциональной программе Lexus «Помощь на дороге» сроком на три года с момента приобретения автомобиля первым владельцем . Следуя принципу «Клиент на первом месте», Lexus стремится соответствовать самым требовательным ожиданиям и превосходить их. Программа «Помощь на дороге» дает клиентам возможность выйти из различных затруднительных ситуаций, которые могут возникнуть в пути, при помощи одного телефонного звонка. Представители Lexus оперативно предпримут все необходимые меры, чтобы обеспечить мобильность клиента с привычным для него уровнем комфорта.