Porsche Hybrid не будет 128

Как рассказали представители компании разработка гибридного Porsche 911 Hybrid прекращена, причем решение было принято еще в прошлом году.

Первые сообщения о том, что компания готовит гибридную модификацию модели 911 появились три года назад. При этом в результате производитель отказался от этой идеи, а причиной становится существенное увеличение веса спорткара за счет установки.

Как выразились представители компании недостатки такой модели перевешивают преимущества.

Так, увеличение веса автомобиля существенно сказывается на динамические характеристики. Также проект становится достаточно дорогим, а значит и объёмы продаж модели будут не высокими.

Ранее предполагалось, что Porsche 911 Hybrid выйдет на рынок в 2018 году. Также была информация о появлении электрической версии, но информация о ней пока не подтверждена, но и не опровергнута.