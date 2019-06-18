Проект «Несокрушимые» от Land Rover

Бренд Land Rover представляет проект «Несокрушимые», в рамках которого владельцы британских внедорожников с пробегом свыше 500 000 км делятся своими историями и опытом владения автомобилем Land Rover.

Цель проекта «Несокрушимые» – рассказать о том, как внедорожники Land Rover становятся надежным и верным компаньоном в жизни самых разных людей. Несколько месяцев назад на официальном сайте Land Rover, в социальных сетях бренда и партнерских клубах стартовал поиск владельцев внедорожников, пробег которых превышает 500 000 км. В результате были отобраны пять героев из разных регионов России, которые поделились историями своих автомобилей.

Первым из них стал председатель национального оргкомитета Camel Trophy Сергей Трофименко, являющийся владельцем Land Rover Discovery Camel Trophy Spec 1990 года выпуска, который принимал участие в легендарной гоночной серии Camel Trophy на Байкале – первом международном внедорожном соревновании, прошедшем на территории СССР. После этого автомобиль был не раз задействован в национальных отборах Camel Trophy, в многочисленных роуд-шоу и других дорожных приключениях. Общий пробег автомобиля составляет 1 000 153 км.