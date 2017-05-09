Константин Шишов убегал от Toyota Prius 70 километров
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Константин Шишов из Калуги

Константин Шишов убегал от Toyota Prius 70 километров
Май 09 18:40 2017

В Коломне завершился российский этап глобального благотворительного забега Wings for Life World Run.

Кетчер-кару Toyota Prius с лучшим FMX-райдером России Алексеем Колесниковым за рулём понадобилось 4 часа 37 минут и 70 километров, чтобы догнать победителя забега. Им стал Константин Шишов из Калуги. Лучший результат среди женщин показала Александра Морозова из Екатеринбурга, пробежав 57, 6 километров.

Catcher Car is seen during the Wings for Life World Run in Kolomna, Russia on May 7, 2017.

Алексей Колесников (FMX), водитель кетчер-кара

Алексей Колесников (FMX), водитель кетчер-кара

Алексей Колесников:

«Это было круто, полнейший релакс! Сегодня получил необычный, мега-позитивный опыт. Когда я догонял бегунов, они радовались и приветствовали кетчер-кар, несмотря на то, что соревнование для них было окончено. Огромный респект командам Red Bull и Toyota, за то, что сделали такой проект. В следующем году готов бежать, но и от предложения поехать за рулем кетчер-кара тоже не откажусь».

Всего на старт в Коломне вышли 1525 участников, по всему миру 155 288 человек зарегистрировались для участия в забеге в 58 странах на 5 континентах.

В российском этапе забега приняли участие атлеты Red Bull: мотогонщица и первая в истории российская участница «Дакара-2017» Анастасия Нифонтова, серебряная призерка чемпионата мира по виндсерфингу Ольга Раскина, пилот команды КАМАЗ-мастер Айрат Мардеев.

Победитель Константин Шишов

Каждый из них вышел на забег со своей историей и задачей узнать свой предел. Плечом к плечу с членами команды ToyotaTeamRussia, состоявшей из более чем 40 друзей и партнеров бренда, участники забега пробежали 27507 километров за тех, кто не может.

Победительница Александра Морозова

Победительница Александра Морозова

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PriusWings for Life World Run
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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