Константин Шишов убегал от Toyota Prius 70 километров 28 Константин Шишов из Калуги

В Коломне завершился российский этап глобального благотворительного забега Wings for Life World Run.

Кетчер-кару Toyota Prius с лучшим FMX-райдером России Алексеем Колесниковым за рулём понадобилось 4 часа 37 минут и 70 километров, чтобы догнать победителя забега. Им стал Константин Шишов из Калуги. Лучший результат среди женщин показала Александра Морозова из Екатеринбурга, пробежав 57, 6 километров.

Алексей Колесников:

«Это было круто, полнейший релакс! Сегодня получил необычный, мега-позитивный опыт. Когда я догонял бегунов, они радовались и приветствовали кетчер-кар, несмотря на то, что соревнование для них было окончено. Огромный респект командам Red Bull и Toyota, за то, что сделали такой проект. В следующем году готов бежать, но и от предложения поехать за рулем кетчер-кара тоже не откажусь».

Всего на старт в Коломне вышли 1525 участников, по всему миру 155 288 человек зарегистрировались для участия в забеге в 58 странах на 5 континентах.

В российском этапе забега приняли участие атлеты Red Bull: мотогонщица и первая в истории российская участница «Дакара-2017» Анастасия Нифонтова, серебряная призерка чемпионата мира по виндсерфингу Ольга Раскина, пилот команды КАМАЗ-мастер Айрат Мардеев.

Каждый из них вышел на забег со своей историей и задачей узнать свой предел. Плечом к плечу с членами команды ToyotaTeamRussia, состоявшей из более чем 40 друзей и партнеров бренда, участники забега пробежали 27507 километров за тех, кто не может.