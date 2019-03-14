ŠKODA POPULAR: легендарной модели 85 лет

ŠKODA POPULAR празднует свой 85-летний юбилей

85 лет назад, началась история легендарной модели ŠKODA POPULAR. Первый экземпляр автомобиля отправился в чешский город Злин в компанию Bat’a, знаменитому производителю обуви. POPULAR завоевал сердца покупателей своей современной конструкцией и отличным соотношением «цена-качество». Автомобиль успешно выступал в гонках, стал основателем нового класса моделей и экспортировался в десятки различных стран.

В середине 1920-х годов ŠKODA запустила большую инвестиционную программу, результатом которой стало увеличение эффективности массового производства и, как следствие, расширение модельного ряда. В апреле 1933 года в ответ на разразившийся экономический кризис была выпущена ŠKODA 420 STANDARD – первый автомобиль нового поколения чешской марки. По сравнению со своей предшественницей, моделью Š 422, новинка весила на 250 кг меньше и оснащалась четырехцилиндровым четырехтактным двигателем с рабочим объемом 995 см3 и мощностью 20 л.с. (14,7 кВт). Благодаря таким характеристикам на ŠKODA 420 STANDARD действовали налоговые льготы. Цена составляла порядка 29 800 крон.

На создание POPULAR бренд вдохновил успех 420 STANDARD. Благодаря легкой, но прочной хребтовой (трубчатой) раме, независимой подвеске спереди и сзади, а также точному реечному рулевому управлению, базовая Š 418 POPULAR обладала отличной устойчивостью даже на плохих дорогах. Кроме того, инженерам удалось достичь оптимальной развесовки автомобиля благодаря переходу к схеме трансаксель (Transaxle): двигатель находился спереди, а коробка передач – у задней оси. Четырехцилиндровый двигатель объемом 902 см3 развивал 18 л.с. (13 кВт) и расходовал всего 7 л бензина на 100 км. Первый прототип автомобиля был готов 18 января 1934 года. Еще 19 экземпляров, предназначенных для испытаний, выпустили к концу февраля.

6 марта 1934 года первый ŠKODA POPULAR был передан покупателю. Им стала всемирно известная фабрика по производству обуви Bat’a из города Злин, которая в то время была поставщиком компании ŠKODA. Ян Антонин Батя (Jan Antonin Bat’a), президент Bat’a, забрал автомобиль лично. Спустя всего месяц он заказал у директора завода ŠKODA Карела Хрдлички (Karel Hrdlička) еще 30 экземпляров POPULAR в кузовах полукабриолет и родстер. Позднее, после положительного опыта эксплуатации автомобиля, показавшего себя современным и экономичным, компания Bat’a приобрела еще несколько десятков единиц этой модели. Цена на версию POPULAR с закрытым верхом начиналась от 17 800 крон.

Модель быстро приобрела популярность среди автомобилистов. В числе ее владельцев можно было встретить знаменитостей. Например, актрису Ольгу Шайнпфлюгову (Olga Scheinpflugová), а также игроков чешской сборной по футболу, которая в 1934 году заняла второе место на чемпионате мира во главе с капитаном команды и ее голкипером Франтишеком Планичкой (František Plánička).

Доказательством надежности одного из самых доступных автомобилей на рынке стал впечатляющий автопробег протяженностью 11 000 км на четырех ŠKODA POPULAR из Праги в Калькутту. По пути домой автомобили ŠKODA проехали через Бомбей и в порту Триесте были погружены на корабль до Италии. Оттуда они вернулись на родину, проехав через Югославию и Австрию. Общая протяженность обратного маршрута составила 15 000 км.

Стремительно растущий спрос демонстрировал успех ŠKODA POPULAR как в Чехословакии, так и в десятках других стран. С 1934 по 1935 год производство модели практически удвоилось. В период с 1935 по 1939 год на экспорт, в том числе и в Китай, было поставлено почти 6 000 автомобилей. В 1936 году благодаря POPULAR чешский бренд стал лидером у себя на родине.

ŠKODA POPULAR успешно выступала на международных автогонках. Так, например, модель заняла второе место в легендарном ралли Монте-Карло в классе автомобилей с двигателями объемом до 1 500 см3. В честь этой победы была выпущена лимитированная серия купе и родстера ŠKODA POPULAR MONTE CARLO.

Покупатели продолжали проявлять интерес к самой компактной модели ŠKODA. Уже в 1934 году автомобиль оснащался более мощным двигателем объемом 995 см3 и мощностью 20 л.с. (14,7 кВт), а летом 1937 года модель получила верхний газораспределительный механизм и безопасное ветровое стекло. Осенью того же года дебютировала версия с четырехцилиндровым мотором объемом 1 089 см3, развивавшим 30 л.с. (22 кВт). В 1938 году ŠKODA POPULAR 1100 OHV получила гидравлический привод барабанных тормозных механизмов (до того привод был механическим). Более доступная четырехместная ŠKODA POPULAR 995 Liduška с закрытым кузовом и двигателем мощностью 22 л.с. (16 кВт) предлагалась по цене от 17 300 крон.

Успех ŠKODA POPULAR прервала Вторая мировая война. Тем не менее, с 1934 по 1946 год чешский бренд выпустил более 21 000 экземпляров, и еще около 250 автомобилей было произведено уже после войны.

Отправной точкой для возобновления производства гражданских автомобилей послужила модель ŠKODA POPULAR 1101. Ее конструкция основывалась на прототипах, созданных летом 1939 года. Колесная база этой модификации была увеличена на 40 мм, а двигатель, коробка передач и сцепление были скомпонованы вместе. Несмотря на возросшую до 32 л.с. (23,5 кВт) мощность, расход топлива остался на уровне 8,5 л на 100 км. Автомобиль поступил в продажу в 1946 году под названием ŠKODA 1101, однако стал более известен под прозвищем Tudor.