Porsche Digital открывает отделение в Кремниевой долине 14

Porsche делает следующий шаг на пути компьютеризации: с открытием нового отделения в Санта-Клара в калифорнийской Кремниевой долине Porsche Digital Inc. начинает свою деятельность в одном из важнейших мировых центров инноваций.

Целью Porsche Digital является, прежде всего, партнерство с технологическими лидерами, инноваторами и сотрудничество с компаниями венчурного финансирования. Также Porsche хочет непосредственно инвестировать в молодые компании, предлагающие идеи и решения для цифрового будущего. В Porsche Digital Inc., американском отделении Porsche Digital GmbH, в будущем должно быть занято около 100 сотрудников.

Задача состоит в том, чтобы как можно быстрее определить стратегии и тенденции в сфере компьютеризации на рынке США и иметь возможность разрабатывать и тестировать решения для Porsche. Поэтому близость к местным технологическим концернам и недавно созданным компаниям имеет особое значение. Основное внимание нацелено на такие области, как компьютеризация, сетевое взаимодействие и интеллектуальная мобильность.

«Автомобиль – бесподобное мобильное средство будущего, а в Кремниевой долине создается будущее», – говорит Тило Козловски, управляющий директор Porsche Digital. «Поэтому особенно важно в непосредственной близости к ведущим IT-предприятиям в США как можно раньше идентифицировать тенденции и своевременно инвестировать в новые технологии. При этом наряду с нашим собственным инновационным потенциалом мы делаем ставку на сильных партнеров».

Так, компания уже участвует в венчурном фонде «E.ventures US». С открытием отделения в Санта-Клара такая деятельность в будущем должна углубляться и расширяться.

После учреждения Porsche Digital GmbH со штаб-квартирой в Людвигсбурге открытие калифорнийского отделения является следующим логическим шагом в стратегии компьютеризации Porsche, отмечает Козловски.

«Чтобы приспособить ощущения от Porsche к потребностям наших клиентов мы должны прямо на месте определить важные для нас инновации и вывести их на рынок в виде интеллектуальных и привлекательных предложений».

До прихода на Porsche Тило Козловски два десятилетия проработал в известной американской консалтинговой компании Gartner в Кремниевой долине и является превосходным экспертом в области автомобильной промышленности, передовых технологий и интернет.

Porsche Digital – это центр компетенции Porsche в сфере компьютеризации. В тесном сотрудничестве с прочими подразделениями компании Porsche AG он определяет и реализовывает новые модели создания добавленной стоимости и инновационные цифровые продукты. Кроме того, в задачи Porsche Digital входит скаутинг: предприятие идентифицирует и оценивает мировые тенденции и таким образом гарантирует доступ к актуальным технологиям. Таким образом, Porsche Digital – это связующее звено между Porsche и инноваторами во всем мире. Вслед за отделениями в Людвигсбурге, Берлине и Санта-Клара должны быть открыты и другие, например, в Азии.



