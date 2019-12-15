Минпромторг не ожидает роста цен на автомобили из-за этикетки энергоэффективности

Минпромторг не ожидает роста цен на автомобили из-за этикетки энергоэффективности
15 декабря 12:11 2019

Введение в России с марта 2020 года этикетки энергоэффективности для автомобилей, где будет указана информация о потреблении топлива и экологическом классе автомобиля, не приведет к росту цен на машины

«Введение этикетки энергоэффективности не повлияет на ценообразование автомобилей в РФ», – сообщили в пресс-службе.

В 2020 году вступает в силу ГОСТ, получивший название «этикетка энергоэффективности». Он будет выдаваться изготовителем транспортных средств на добровольной основе и определять класс энергоэффективности транспортного средства (от G до А++) в зависимости от объема выделяемого СО2. Самый высокий класс энергоэффективности (А++) имеют электромобили. Также на этикетке указывается количество топлива (электроэнергии в случае электромобилей), расходуемого на 100 км пробега – сообщает ТАСС.

Предполагается, что подобное информирование стимулирует производителей выпускать, а потребителей приобретать энергоэффективные транспортные средства, а значит позволяет уменьшить воздействие человека на изменение климата и экономит природные ресурсы.

Этикетка применяется к автомобилям массой до 3,5 тонны и оборудованным любыми типами двигателей (внутреннего сгорания, гибридными, электрическими). Исключение сделано только для тех изготовителей автомобилей, чей годовой выпуск не превышает 2 тыс. штук.

Вид так называемой этикетки аналогичен этикеткам на бытовой технике, которые информируют о классе энергопотребления. В отношении транспортных средств вводится семь основных классов энергоэффективности от А до G и три подкласса (А++, А+, B+). На высшую оценку А++ могут претендовать только машины с нулевым выбросом СО2.

Минпромторг не ожидает роста цен на автомобили из-за этикетки энергоэффективности

На тему:

  Article "tagged" as:
ГОСТМинпромторгэтикетка энергоэффективности
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Hyundai пообещала россиянам 4 новых модели в 2016 году

Hyundai пообещала россиянам 4 новых модели в 2016 году 0

Кузовостроители из Binz растянули Mercedes E-Class почти на метр

Кузовостроители из Binz растянули Mercedes E-Class почти на метр 5

По Москве от пробки к пробке

По Москве от пробки к пробке 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.