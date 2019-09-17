Электрогрузовики и инновационные транспортные решения для логистики будущего от MAN

В рамках выставки COMTRANS впервые для российского рынка MAN продемонстрировала электрические MAN eTGE и MAN eTGM

На выставке COMTRANS компания MAN представила новые пакеты премиального оснащения XLION, атакже удостоенные наград строительные грузовики и автобусы

В рамках COMTRANS компания MAN подтвердила свой статус поставщика комплексных, продвинутых и цифровых транспортных решений

На 15-й международной выставке COMTRANS 2019 в Москве ООО «МАН Трак энд Бас РУС» представило инновационные транспортные решения для логистики будущего под слоганом «Будущее наступает сегодня»

На стенде MAN посетители крупнейшей в России международной выставки коммерческих транспортных средств получили возможность впервые познакомиться с электрическими грузовыми автомобилями MAN eTGM и MAN eTGE, комплексным пакетом услуг, включая цифровые сервисы MAN на платформе MAN Pride, пакетами премиального оснащения XLION для линейки MAN TGX.

Первым впечатляющим элементом программы MAN Truck & Bus на выставке COMTRANS стало шоу, проходившее несколько раз в день на большой центральной сцене стенда. Благодаря многогранному сочетанию видеороликов, презентации и сложных танцевальных номеров более 1000 посетителей стенда MAN смогли познакомиться с грузовыми автомобилями, автобусами и фургонами с эмблемой в виде льва на решетке радиатора.

Главное место стенда площадью 750 квадратных метров было отведено 26-тонному электрическому грузовику MAN eTGM с запасом хода 180 км — автомобиль стал настоящим центром притяжения. С сентября 2018 года девять аналогичных автомобилей эксплуатируются девятью крупными австрийскими компаниями, представляющими сферу торговли и логистики. С целью стимулирования внедрения электрических транспортных средств в сферу городских перевозок эти компании объединились в Совет по экологически безопасной логистике. С декабря 2018 года еще один электрический MAN eTGM выполняет логистические операции на заводе Porsche в Цуффенхаузене (Zuffenhausen).

Эксплуатация такого грузовика в две смены обеспечивает снижение годового объема выбросов CO2 до 30 000 кг по сравнению с использованием аналогов, оснащенных дизельным двигателем. В настоящее время MAN eTGM проходит испытания заказчиками, а на выставке COMTRANS компания MAN представила малотоннажный фургон eTGE, свой первый серийный электрический грузовик. При массе 3,5 и 4,5 т этот фургон может проехать до 130 км без подзарядки, что вполне достаточно для развозки грузов в городах. С 2019 года эта модель доступна и в версии пассажирского микроавтобуса.

Автобусы MAN Lion’s Intercity и MAN Lion’s Coach на выставке COMTRANS 2019

Для сферы общественного транспорта компания представила автобус из линейки MAN Lion’s Intercity с традиционными дизельными двигателями и поразительной универсальностью конфигурации: модель можно работать на пригородных, междугородных маршрутах и в качестве корпоративного пассажирского транспорта. Автобус демонстрирует высочайшие безопасность и комфорт для пассажиров, а при разработке салона были учтены все потребности водителя и необходимость обеспечения максимальной экономичности для оператора. Автобус MAN Lion’s Intercity был официально выведен на рынок в 2015 году, а в 2016 году его признали лучшим междугородным автобусом года в России в рамках конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России».

Экспозиция MAN располагалась не только в выставочном павильоне, но и на открытой площадке. Еще одним интересным экспонатом стал MAN Lion’s Coach. Этот автобус является безоговорочным лидером среди моделей европейских производителей в сегменте туристических автобусов на российском рынке. Модель MAN Lion’s Coach дебютировала в России в 2017 году. С тех пор клиентам, среди которых значатся крупные перевозчики и известные спортивные клубы, передано несколько десятков таких автобусов.

Жюри конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России» присудило автобусу MAN Lion’s Coach звание «Лучший туристический автобус 2018 года в России». В этом же году модель удостоилась премии iF Design Award’ 2018 — престижной европейской награды в области дизайна.

MAN Truck & Bus Россия стала официальным поставщиком автобуса национальной сборной России по футболу и передало автобус Neoplan Cityliner, еще одного представителя модельного ряда концерна MAN, сборной России по футболу.

MAN TGX XLION и MAN TGS WW: грузовые автомобили с внушительным обликом

Не менее впечатляющей на отраслевой выставке COMTRANS стала экспозиция грузового подразделения компании MAN: компания представила модель, которая обречена на успех. Всего несколько месяцев назад грузовой MAN TGS 41.440 8X4 BB-WW победил в номинации «Самосвал года» конкурса «Инновации в строительной технике в России“. Четырехосный грузовик MAN TGS 41.440 8×4 BB-WW идеально подходит для эксплуатации в условиях исключительно сложного грунта при высоких требованиях к общей массе. В то же время он оснащается большим количеством электронных систем, гарантирующих максимально безопасную эксплуатацию.

Изюминкой экспозиции MAN на выставке в Москве стали премиальные пакеты специального оснащения XLION для серии TGX. За названием XLION кроются невероятные надежность, долговечность и экстремальная эффективность. Объединенное в пакет оборудование гарантирует комфорт в кабине и привлекательный облик грузовика.

Комплексный пакет оснащения для обеспечения комфорта водителя включает в себя комфортное сиденье с пневмоамортизацией, функцией подогрева и поясничным подпором, регулируемый по высоте ремень безопасности, широкоугольные зеркала, зеркала заднего вида и зеркало для обзора бордюров справа с обогревом и электрорегулировкой, полностью убирающийся холодильник под спальным местом, дополнительный воздушный отопитель и еще целый ряд дополнительных опций для комфортной работы в самых суровых условиях.

Грузовик MAN TGX XLION, показанный на выставке COMTRANS, также отличается топливоэкономичными решениями, в числе которых пакет EfficientLine с функцией EfficientRoll и расширенный пакет аэродинамического оснащения. Также стоит отметить мультимедийный пакет MAN MMT Advanced с радиоприемником, системой навигации и функцией hands-free.

Сервисные услуги и цифровые решения MAN на выставке COMTRANS

Инновационная составляющая ассортимента MAN на выставке COMTRANS была представлена обширным пакетом сервисных услуг, которые поддерживают стремление компании трансформироваться из классического производителя транспортных средств в поставщика продвинутых цифровых сервисных решений. В числе таких решений телематическая платформа MAN Pride, разработанная специально для соответствия особенностям российского рынка, а также новые сервисы диагностики и новые решения для оптимизации технического обслуживания парка транспортных средств. Прозрачность расходов на протяжении всего срока обслуживания транспортного средства дополнена сервисными контрактами MAN, которым компания посвятила отдельную зону своей экспозиции на выставке COMTRANS. Таким образом, посетители стенда смогли ознакомиться с информацией об оригинальных запасных частях MAN, учебных курсах MAN ProfiDrive и услугах мобильной службы круглосуточной технической помощи на дороге и эвакуации. Среди прочих услуг были представлены предложения по финансированию покупки коммерческих транспортных средств от подразделения MAN Финансовые Услуги и подразделение MAN TopUsed, предусматривающее выкуп грузовика с пробегом в счет приобретения нового грузового автомобиля MAN.

Следует отметить, что оптимальная работоспособность грузового автомобиля обеспечивается не только сочетанием совершенных технологий и продвинутых сервисных решений. Не меньшее значение имеет профессиональный и мотивированный водитель. Поэтому компания MAN Truck & Bus Россия отвела центральную часть выставочного стенда клубу MAN Trucker`s World. Водители и члены их семей получили возможность в непринужденной обстановке пообщаться с представителями компании MAN и узнать о преимуществах клуба и сообщества. Кроме того, широкий выбор сувенирной продукции MAN заставляла учащенно биться сердца как юных, так и взрослых поклонников автомобилей с эмблемой в виде льва.