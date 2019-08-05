На МКАД в автобусе избили пассажира

В результате драки между двумя пассажирами в автобусе, один из них был доставлен в больницу с телесными повреждениями

В салоне автобуса на 109-м километре МКАД произошел конфликт между двумя пассажирами, в результате которого один получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Главного управления МВД РФ по столице.

«Четвертого августа в 00:28 в службу «02» поступило сообщение о драке в салоне автобуса на 109-м километре МКАД. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили гражданина 1991 года рождения, который нарядом скорой помощи был затем доставлен в медучреждение с телесными повреждениями», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что позднее сотрудники уголовного розыска полиции на улице Сталеварова по подозрению в избиении задержали гражданина 1997 года рождения.