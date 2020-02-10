Ford Sollers и Центросоюз России объявляют о начале сотрудничества

Компания Ford Sollers и Центросоюз России подписали соглашение о начале сотрудничества в области развития мобильной торговли

Двустороннее соглашение гарантирует членам Центросоюза Российской Федерации предоставление специальных условий на покупку автомобилей Ford, произведенных заводом в Елабуге. Свои подписи в документе поставили Президент и СЕО Ford Sollers Адиль Ширинов и Председатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов.

«Стратегия компании Ford Sollers ориентирована на долгосрочное партнерство и понимание развития бизнеса и запросов клиентов. Сотрудничество Ford Sollers и Центросоюза России – важный шаг в развитии и улучшении качества жизни в отдалённых регионах нашей страны. Мы приняли решение поддержать потребительские общества и сделать автомобили Ford Transit доступнее за счет уникальной скидки, что позволит кооператорам обновить свой автопарк и обеспечить население труднодоступных населенных пунктов всем необходимым», – отметил Адиль Ширинов в своём выступлении.

Достигнутая договоренность упростит региональным кооперативам и союзам потребительских обществ задачу по обеспечению жителей удаленных населенных пунктов, где наблюдается дефицит стационарных торговых точек, качественной продукцией первой необходимости. Широкая гамма автомобилей коммерческой линейки Ford в полной мере соответствует целям потребкооперации.

В соответствии с достигнутыми договоренностями, членам Центросоюза РФ при приобретении автомобилей в дилерской сети Ford до конца 2020 года предоставляется скидка в размере 140 000 рублей от актуальной розничной цены. Кроме того, до 31 марта все покупатели новых Ford Transit автоматически подключаются к программе «4 ТО в подарок», предполагающей бесплатное техническое обслуживание с ТО-3 по ТО-6, что позволяет значительно уменьшить эксплуатационные затраты.