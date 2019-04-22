Прокуратура займется проверкой законности установки камер на дорогах

Вице-премьер Максим Акимов дал поручение Генеральной прокуратуре проверить законность установки переносных комплексов фиксации нарушений ПДД под присмотром частных лиц.

По мнению Акимова, треноги на дорогах — это средство заработка, а не слежения за порядком на дорогах, так как ставят их там, где чаще нарушают, а не там, где из-за нарушений чаще происходят аварии.

«Мы подменяем главный мотив — добиваться, чтобы на этом участке никто не нарушал. А сейчас мотив — добиваться, чтобы нарушали как можно чаще, потому что денежный поток становится главным мерилом».

Примерно схожей позиции придерживается и Председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.