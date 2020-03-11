В рамках проекта «Музыкальные диалоги в Hyundai MotorStudio» пройдет встреча с Рузалией Касимовой

В рамках проекта «Музыкальные диалоги в Hyundai MotorStudio» пройдет встреча с Рузалией Касимовой
11 марта 09:11 2020

Кларнетист Рузалия Касимова станет специальным гостем Hyundai MotorStudio 14 марта 2020 года. Встреча с музыкантом пройдет в рамках совместного проекта Hyundai и Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского «Музыкальные диалоги в Hyundai MotorStudio» в 13.00

Рузалия Касимова – выпускница и аспирантка Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, лауреат всероссийских и международных конкурсов, автор и художественный руководитель международного фестиваля камерной музыки «Сезон Макса Регера», творческих проектов «Русские пятницы. Кларнетовая история русской музыки» и «Кларнет-марафон».

На встрече 14 марта, которая станет четвертой из цикла «Музыкальные диалоги в Hyundai MotorStudio», Рузалия продемонстрирует виртуозную игру на кларнете и расскажет о том, как добиться успеха на музыкальном поприще.

«Музыкальные диалоги в Hyundai MotorStudio» — это серия из семи открытых встреч молодых звезд классической музыки с юными поклонниками музыкального искусства в возрасте от 12 лет. Предыдущими героями проекта становились виолончелист Василий Степанов, пианист Арсений Тарасевич-Николаев и скрипач Леонид Железный.

Мероприятие пройдет 14 марта, 2020 в Hyundai MotorStudio по адресу: ул. Новый Арбат д. 21, стр. 1. Начало в 13:00. Регистрация на событие на сайте Hyundai MotorStudio обязательна.

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AMSRUS
AMSRUS

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