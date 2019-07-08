Концерн BMW презентовал спецверсию R nineT

Спецверсия R nineT /5 показана BMW специально в канун 50-летия начала производства мототехники на заводе Шпандау (Берлин)

В инженерном плане байк остался прежним, а вот внешне заметно изменился. Ностальгические нотки прослеживаются в более современной форме, чего и добивались дизайнеры. Цвет у байка синий с линиями в серебряном исполнении на переднем крыле и баке. Хромовые детали и полированный алюминий добавляют изюминку немецкому аппарату.

Сидение выкрашено в серый цвет, а базовое оборудование пополнилось автоконтролем стабильности и грипсы с подогревом. Сердцем мотоцикла является 1170 кубовый движок в 110 л.с., предусмотрено воздушное охлаждение. Дата начала продаж и цена юбилейной версии R nineT /5 пока неизвестны.

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