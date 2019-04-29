Системе «Платон» расширят функционал — теперь и для контроля пассажирских перевозок

Автоматизированную систему “Платон” планируют задействовать для контроля пассажирских перевозок

Автоматизированную систему взимания платы с большегрузов «Платон» планируется задействовать в борьбе с нелегальными пассажирскими перевозками: к таковым можно отнести до 40% услуг, оказываемых на этом рынке. Соответствующие предложения подготовил Минтранс, сообщает «Российская газета».

По данным издания, внедрение «Платона» для пассажирских перевозок начнется в пилотном режиме в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Южном федеральных округах. На каждый автобус установят пять многофункциональных бортовых приборов, в том числе передающий данные в систему «Платон». Кроме того, в транспортном средстве будет одно мобильное устройство, которое будет контролировать продажу билетов и регистрацию пассажиров. Уточняется, что на время эксперимента участие в нем будет добровольным и безвозмездным.

Глобальная цель Минтранса — создание единой федеральной системы, которая обеспечивала бы учет и контроль транспортных средств перевозчиков, пассажиров и билетов, бронируемых и продаваемых на регулярных и заказных межрегиональных автоперевозках, отмечает издание.

Газета напоминает, что с 1 марта 2019 года автобусные перевозки в России подлежат обязательному лицензированию. Речь идет о всех регулярных перевозках, а также об организованных перевозках детей и перевозках корпоративным транспортом. Все перевозчики, занятые предоставлением таких услуг, должны получить лицензию до 29 июня 2019 года.

После 29 июня работа без лицензии перевозчику грозит сначала штрафом в 400 тыс. рублей, а при повторном нарушении — конфискацией транспортного средства или приостановкой деятельности автопредприятия на срок до 90 суток.

Вместе с тем, как рассказал на последнем совещании в Минтрансе руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин, из 98 тыс. потенциальных лицензиатов с соответствующими заявлениями обратились всего чуть более 13 тысяч. На сегодня по всей стране выдано только 4,5 тыс. лицензий.

Внедрение системы «Платон» в 2017 году было встречено всероссийской акцией протеста дальнобойщиков. В марте 2019 года стало известно о том, что в правительстве обсуждается идея увеличить отдачу от системы «Платон» за счет использования для наблюдения за мусоровозами. Эксперимент, который доказал целесообразность использования «Платона» для мониторинга маршрутов перевозчиков твердых коммунальных отходов, состоялся в Московской области. Перспективы такого применения «Платона» будут обсуждаться на совещании в мае.

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