Jaguar Land Rover добился запрета кроссовера Landwind X7

Суд пекинского района Чаоян признал что, Landwind X7 является плагиатом Range Rover Evoque первого поколения

Наверное, в это не очень верили и сами британцы: суд пекинского района Чаоян поставил точку в разбирательстве по поводу кроссовера Landwind X7, нелицензионной копии модели Range Rover Evoque первого поколения. По решению суда, производство, продажи и маркетинговое продвижение паркетника Landwind X7 должны быть немедленно прекращены, а истец получит материальную компенсацию.

Компании Jaguar Land Rover есть чем гордиться! Она сообщает, что это первый подобный случай в практике защиты прав на интеллектуальную собственность в Китае. Насколько известно, это действительно так: до сих пор китайские суды всегда вставали на сторону местных производителей. Даже иск концерна General Motors против компании Chery, беззастенчиво скопировавшей внешность хэтчбека Matiz, не был удовлетворен. Не говоря уже про менее явные примеры заимствования.

Однако процесс получился затяжным. Британцы возмутились плагиатом еще во время премьеры кроссовера Landwind X7 на автосалоне в Гуанчжоу осенью 2014 года. А когда модель в 2015-м поступила-таки в продажу, подали в суд на ее производителя, фирму Jiangling Motor Holding. Фирма публично высказала сожаление о невозможности предотвратить выход клона на рынок. Но иск не отозвала — как оказалось, не зря. Компания Jiangling, предвидя сложности, полтора года назад слегка изменила дизайн спорной модели. Однако пекинский суд был непреклонен: внешность кроссовера Landwind X7 повторяет пять уникальных черт модели Range Rover Evoque, а потому является плагиатом.

Этот, казалось бы, частный случай победы глобального концерна в Поднебесной на самом деле задает новый вектор развитию китайского автопрома. Это верный знак того, что новые «цельнотянутые» китайские автомобили мы теперь увидим вряд ли: какой смысл тратиться на машину, которую не сможешь продавать, да еще и выплатишь неустойку обладателю интеллектуальных прав? Впрочем, наиболее успешные китайские автопроизводители уже достаточно давно отказались от практики клонирования моделей. Вместо этого они предпочитают платить известным западным дизайнерам.

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