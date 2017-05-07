Продажи в сегменте Luxury растут 4

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей, которое охватывало сегмент Luxury.

По итогам 1 квартала 2017 года объем этого рынка составил 350 единиц, что на 15,1% больше уровня годичной давности (304 шт.).

Лидером рынка люксовых автомобилей продолжает оставаться Mercedes-Benz, который представлен всего лишь одной моделью Mercedes-Benz Maybach S-Class. В январе-марте ее обладателями стали 153 жителя России. Далее в списке предпочтений россиян идут автомобили Maserati, реализация которых составила 111 экземпляров. При этом почти весь объем марки пришелся на новый кроссовер – Maserati Levante, исключение составил 1 автомобиль Quattroporte.

Замыкает первую тройку в люксовом сегменте Bentley (59 шт.), около 70% рынка которой пришлась на новенькую Bentayga. Также на российских дорогах в первом квартале года появилось 19 новых Rolls-Royce, по 3 Ferrary и Lamborghini и 2 Aston Martin.

Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», порядка 70% всего объема российского рынка автомобилей сегмента Luxury в 1 квартале 2017 года приходится на Москву и Подмосковье, где в общей сложности было реализовано 243 автомобиля. Жители Санкт-Петербурга приобрели 24 машины, в Краснодарском крае – 9 шт., в Кемеровской области – 5 шт.

Источник.



