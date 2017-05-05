Neckar: приключения итальянцев в Германии 28

Этот автомобиль выглядит, как «Фиат», едет, как «Фиат», и пахнет «Фиатом». Но это не «Фиат».

Это немецкий Neckar — плод недолго существовавшего в 1950—1970-е проекта и результат удивительных приключений итальянцев в Германии.

Всё началось с того, что компания NSU, один из крупнейших немецких производителей мотоциклов, в 1926 года построила завод в городе Хайльбронн (Баден-Вюртемберг) для производства автомобилей и выхода на автомобильный рынок. Но Великая Депрессия, которая, вопреки заблуждениям, повлияла не только на США, сделала эти планы нежизнеспособными. В NSU нашли выход: в 1929 году новенький завод был продан концерну Fiat. В результате образовалось два независимых производства под брендом NSU: NSU Automobil-AG в Хайльбронне собирал «Фиаты» под брендом NSU-Fiat, а NSU Werke AG в Неккарзульме, всего в семи километрах, производил мотоциклы.

Завод собирал модели Fiat 500 Topolino и Fiat 508 Balilla, а основной завод NSU снабжал Fiat рядом запчастей и комплектующих. Все были довольны. Но после войны акции NSU резко рванули вверх — компания вовремя «поймала» поднимающийся рынок гражданских мотоциклов и к началу 1950-х стал крупнейшим мотозаводом в мире (!). На этом фоне маркетологи NSU поняли, что использование их бренда «Фиатом» приносит этому самому «Фиату» очень немаленькую прибыль, причём итальянцы для этого не делают ровным счётом ничего. Начался длительный судебный процесс о запрете использования бренда NSU-Fiat.

Особенно ситуация обострилась к 1955 году, когда основной завод NSU решил вернуться к идее производства автомобилей и анонсировал собственную компактную модель (речь о запущенной в производство в 1958-м NSU Prinz). Нельзя было допустить, чтобы её путали с продукцией Fiat. В общем, суд NSU выиграла — и Fiat обязали переименовать завод в Хайльбронне. Недолго думая, итальянцы назвали его в честь реки, на которой стоял город, Neckar. Модель Fiat 500 стала Neckar Weinsberg, Fiat 600 — Neckar Jagst, а Fiat 1100 — Neckar Europa.

В последующие годы все новые модели Fiat начинали производиться и под брендом Neckar с другими названиями, в первую очередь — для немецкого и австрийского рынков. Всего Neckar за свою недлинную историю выпускал 8 моделей: Neckar Weinsberg (Fiat 500), Neckar Jagst (Fiat 600), Neckar Europa (Fiat 1100), Neckar 1100 Millecento (Fiat 1100R), Neckar Adria (Fiat 850), Neckar Mistral (Fiat 1300/1500 Coupé), Neckar Riviera (Fiat 600 Convertible), а также Neckar Panorama, основанный на модели Autobianchi Bianchina, то есть другого бренда, входившего в группу Fiat. В 1971 году постепенно становившийся убыточным завод был закрыт; суммарно под брендом Neckar было выпущено около 370 000 автомобилей.

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