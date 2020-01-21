Немного о пикапах: США

Немного о пикапах: США
21 января 12:11 2020

Что же такое Пикап (Pick-Up) и как он появился в автомобильной истории?

Пикап – автомобиль, в большинстве своем имеющий открытую грузовую платформу, служащий для перевозки легкого или относительно тяжелого груза. В каждой части света пикапы имеют свои особенности и историю возникновения и развития.

А вот как и где он появился на свет, вопрос интересный. Историки не придерживаются какой-то одной версии, однако официальная история гласит, что пикап, как тип автомобиля, появился в Америке. Оттуда мы и начнем это маленькое путешествие в мир пикапов.

Итак, согласно официальной истории, в Америке, в далеком 1904 году, появился первый бензиновый экипаж с небольшим отсеком для развозки почты и небольших партий груза. Построен он был на базе Оldsmobile Curved-Dash и назывался Box Body Runabout. История его появления весьма занятна. Рэнс Эли Олдс основал фирму по выпуску автомобилей еще в в 1897 году. Но в 1900 году пожар уничтожил практически все производство, готовую продукцию и чертежи. Уцелел один только Curved-Dash. Именно его и начали выпускать на вновь отстроенном предприятии. Вот на его то базе и был построен первый пикап.

Oldsmobile Box Body Runabout 1904

Oldsmobile Box Body Runabout 1904

 

Несколько позже, по разным данным с 1905 по 1908 год, фирмой International Harvester Co. была построена модель Auto Wagon. Внешне машина была похожа на повозку для конного экипажа на огромных 44-дюймовых колесах. Оснащался автомобиль горизонтальным двухцилиндровым оппозитным двигателем мощностью 15 лошадиных сил.  Водитель не имел не то что кабины, но даже брезентового тента, способного хоть как-то прикрыть от непогоды. Тем не менее автомобиль понравился фермерам и коммунальным службам. В дальнейшем модели менялись и автомобиль претерпел некоторые дизайнерские изменения.

International Auto Wagon 1905

International Auto Wagon 1905

 

International 1910

International 1910

 

International Harvester Model E 1915

International Harvester Model E 1915

 

Дальше больше. Ford не мог оставаться в стороне и быстро начал осваивать рынок легких грузовичков, выпустив в 1912 году Model T Roadster Pickup. За ним последовал целый ряд пикапов, поражающих глаз своим разнообразием.

Chevrolet так же не остался равнодушным к этому событию и предложил фермерам свою продукцию, а именно Model 490 Pickup. Видимо тогда началось это противостояние, к которому позже прибавился и Dodge.

Ford Model T Roadster Pickup 1912

Ford Model T Roadster Pickup 1912

 

Ford Model T Woody Pickup 1913

Ford Model T Woody Pickup 1913

 

Ford Model T Pickup 1919

Ford Model T Pickup 1919

 

Chevrolet Model 490 Pickup 1916

Chevrolet Model 490 Pickup 1916

 

Chevrolet Mmodel 490 pickup 1918

Chevrolet Mmodel 490 pickup 1918

 

Это были незатейливые грузовички, превращавшиеся в таковые путем присоединения к передней части легкового автомобиля небольшого кузова или платформы. Способ дешевый как для производителя, так и для покупателя.

Идею открытого кузова, пристроенного к обычной легковой машине, первыми подхватили фермеры. Однако возможность перевезти на короткое расстояние громоздкий груз прямо в своем повседневном автомобиле мигом оценили и прочие активные граждане. Пикап становился для Америки чем-то, без чего ее теперь невозможно представить: пикапы, кавбои, кока-кола…

В 20-30 годы, кроме выше упомянутых марок, пикапы выпускались и другими компаниями, ныне уже не существующими или впоследствии вышедшими из борьбы за этот сегмент рынка.

International D-1 Pickup 1931

International D-1 Pickup 1931

 

Ford Model T Pickup 1926

Ford Model T Pickup 1926

 

Plymouth Pickup 1938

Plymouth Pickup 1938

 

Chevrolet Pickup Truck 1934

Chevrolet Pickup Truck 1934

 

Hudson Terraplane Series 70 Pickup 1937

Hudson Terraplane Series 70 Pickup 1937

После второй мировой войны концепция пикапов несколько поменялась. Теперь они в основной своей массе изначально начали проектироваться как пикапы, а не изготовляться на базе обычных легковых автомобилей.

Пикапы считались сугубо утилитарными автомобилями, прежде всего, необходимыми фермерам, мелкому бизнесу, в качестве развозных автомобилей транспортным, сервисным, строительным и дорожно-ремонтным компаниям. Но в 1950-х годах американские потребители начали приобретать пикапы  с целью подчеркнуть свой образ жизни, а не только для перевозки груза. Со временем начали появляться версии с двойными кабинами, вмещавшими до 6 человек, кемперы и т.д. Дизайн пикапов с течением времени так же менялся, следуя автомобильной моде.

1940-е:

Chevrolet 3600 Deluxe Pickup truck 1948

Chevrolet 3600 Deluxe Pickup truck 1948

 

Dodge Job-Rated Pickup 1948-49

Dodge Job-Rated Pickup 1948-49

 

Ford F-1 Pickup 1948-50

Ford F-1 Pickup 1948-50

 

International Harvester KB-1 Express 1949

International Harvester KB-1 Express 1949

 

GMC 150 3.4-ton Pickup Truck 1949

GMC 150 3.4-ton Pickup Truck 1949

 

Willys Jeep Truck 1947-65

Willys Jeep Truck 1947-65

 

1950-е:

Ford F-100 Pickup 1954

Ford F-100 Pickup 1954

 

Chevrolet 3100 Stepside Pickup Truck 1957

Chevrolet 3100 Stepside Pickup Truck 1957

 

International A-100 Custom Travelette Utility Pickup 1958

International A-100 Custom Travelette Utility Pickup 1958

 

Dodge D100 Sweptline Pickup 1959

Dodge D100 Sweptline Pickup 1959

 

Studebaker Deluxe Pickup 1959

Studebaker Deluxe Pickup 1959

 

GMC 100 Pickup 1959

GMC 100 Pickup 1959

 

1960-е:

Chevrolet Apache 10 Step-Side Pickup 1961

Chevrolet Apache 10 Step-Side Pickup 1961

 

International Travelall 1961-62

International Travelall 1961-62

 

Ford F-100 Styleside Pickup 1964

Ford F-100 Styleside Pickup 1964

 

Jeep J4000 Gladiator Camper-trailer 1966

Jeep J4000 Gladiator Camper-trailer 1966

 

Dodge D200 Crew Cab Camper Special 1967

Dodge D200 Crew Cab Camper Special 1967

 

GMC C2500 Wideside Pickup 1968

GMC C2500 Wideside Pickup 1968

 

В конце 50-х – начале 60-х годов появился интересный вид бескапотных пикапов, построенных на платформе зарождающихся тогда же вэнов. Идея была хорошей как в техническом, так и в экономическом плане (увеличение грузовой платформы, а следовательно и полезной площади кузова без увеличения габаритов автомобиля), однако не прижилась. Наиболее интересной моделью можно назвать Chevrolet Corvair, двигатель которого располагался в задней части кузова под грузовой платформой.

Willys Jeep FC-150 1957-65

Willys Jeep FC-150 1957-65

 

Chevrolet Corvair 1961-65

Chevrolet Corvair 1961-65

 

Ford Econoline Pickup Truck 1963

Ford Econoline Pickup Truck 1963

 

Dodge A100 Truck 1964-70

Dodge A100 Truck 1964-70

 

Отдельно хочется отметить появление в конце 50-х годов не менее интересного вида пикапов, построенных на базе легковых автомобилей и даже автомобилей достаточно высокого класса. Позже “заряженные” версии таких грузовичков начали снабжаться двигателями мощностью до 400 лошадиных сил и могли состязаться в скорости со спортивными автомобилями. Ярким примером таких пикапов являются Chevrolet El Camino и Ford Ranchero, продержавшиеся в производственной программе до начала 80-х годов.

Chevrolet El Camino 1959

Chevrolet El Camino 1959

 

Chevrolet El Camino SS 1968

Chevrolet El Camino SS 1968

 

Chevrolet El Camino SS 1976-77

Chevrolet El Camino SS 1976-77

 

Chevrolet El Camino 1981

Chevrolet El Camino 1981

 

Ford Ranchero Custom 300 Sedan-Pickup 1957

Ford Ranchero Custom 300 Sedan-Pickup 1957

 

Ford Fairlane 500XL Ranchero 1967

Ford Fairlane 500XL Ranchero 1967

 

Ford Ranchero GT 1978

Ford Ranchero GT 1978

 

К началу 80-х пикап превратился в массовое явление на дорогах Америки. Они приобрели популярность благодаря относительной дешевизне в сравнении с легковыми автомобилями, к тому же лишёнными к этому времени традиционных мощных и тяговитых бензиновых двигателей типа V8 из-за ужесточения норм экономичности CAFE. При этом пикапы фактически сравнялись с легковыми автомобилями по оснащённости и комфортабельности кабин и системам пассивной безопасности, а появление новых мощных двигателей обозначило их превосходство даже над спортивными легковыми автомобилями по динамике и тяговым возможностям при буксировке достаточно тяжелых прицепов. Всё это в совокупности и сделало пикапы модным типом автомобиля в глазах американских потребителей.

1970-е:

International Pickup 1970

International Pickup 1970

 

GMC C3500 Regular Cab Pickup 1973

GMC C3500 Regular Cab Pickup 1973

 

Chevrolet C10 Stepside 1976

Chevrolet C10 Stepside 1976

 

Jeep J-10 Golden Eagle 1978

Jeep J-10 Golden Eagle 1978

 

Dodge Lil Red Truck 1978-79

Dodge Lil Red Truck 1978-79

 

Ford F-150 Ranger Lariat Pickup 1979

Ford F-150 Ranger Lariat Pickup 1979

 

1980-е:

Jeep 4 4X Pick-Up 1983

Jeep 4 4X Pick-Up 1983

 

Ford F-150 XLT Lariat SuperCab Pickup 1985

Ford F-150 XLT Lariat SuperCab Pickup 1985

 

Chevrolet S10 Silverado Fleetside 1986-87

Chevrolet S10 Silverado Fleetside 1986-87

 

Dodge Ram D350 Regular Cab 1989

Dodge Ram D350 Regular Cab 1989

 

GMC Sierra 3500 HD Crew Cab 1988-92

GMC Sierra 3500 HD Crew Cab 1988-92

 

В 1990-е годы и в первой половине 2000-х годов массовый спрос сместился от легковых автомобилей к пикапам, что привело к появлению в данном сегменте новых брендов, включая даже такие престижные как Cadillac и Lincoln. У маркетологов и транспортников появился даже специальный термин «пикап индивидуального назначения», то есть используемый не как коммерческий, а как частный легковой автомобиль. После молчания в 80-90-е о себе заявил International, начав выпускать немного уменьшенные в размерах дорожные тягачи. Да и вообще за последние два десятилетия разнообразие пикапов достигло своего максимума.

Cadillac Escalade EXT 2006

Cadillac Escalade EXT 2006

 

Lincoln Blackwood 2001-02

Lincoln Blackwood 2001-02

 

Dodge Ram 5500 BFT 2007

Dodge Ram 5500 BFT 2007

 

International CXT 2004-08

International CXT 2004-08

 

Chevrolet Silverado 2500 HD Carhartt Special Edition 2020-21

Chevrolet Silverado 2500 HD Carhartt Special Edition 2020-21

 

Отдельно можно выделить пикапы, которым их владельцы дали вторую жизнь. Не желая расставаться с классическими автомобилями, придерживаясь определенного стиля и вкусовых предпочтений, некоторые владельцы бережно их восстанавливают, а кто-то добавляет к старым кузовам современную начинку, получая в результате хот-роды, рэт-роды, автомобили со спортивной начинкой или первоклассные вездеходы.

Ford Highboy Pickup 1932

Ford Highboy Pickup 1932

 

Chevy Pickup 1948

Chevy Pickup 1948

 

Chevy Pickup 1956

Chevy Pickup 1956

 

Ford F-100 1965

Ford F-100 1965

 

Chevy Stepside Truck 1972

Chevy Stepside Truck 1972

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  Категории:
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Автор

Алексей Козлов
Алексей Козлов

Родился в Пензе, юрист по образованию, машинами увлекаюсь давно, более 380 моделей в коллекции, фанат классики, уважаю труды Шугурова, своя авто библиотека, конструирую модели хот-родов в 43-м масштабе. Из классики владел и водил газ 24 на протяжении 11 лет.

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