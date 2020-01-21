Немного о пикапах: США

Пикап – автомобиль, в большинстве своем имеющий открытую грузовую платформу, служащий для перевозки легкого или относительно тяжелого груза. В каждой части света пикапы имеют свои особенности и историю возникновения и развития.
А вот как и где он появился на свет, вопрос интересный. Историки не придерживаются какой-то одной версии, однако официальная история гласит, что пикап, как тип автомобиля, появился в Америке. Оттуда мы и начнем это маленькое путешествие в мир пикапов.
Итак, согласно официальной истории, в Америке, в далеком 1904 году, появился первый бензиновый экипаж с небольшим отсеком для развозки почты и небольших партий груза. Построен он был на базе Оldsmobile Curved-Dash и назывался Box Body Runabout. История его появления весьма занятна. Рэнс Эли Олдс основал фирму по выпуску автомобилей еще в в 1897 году. Но в 1900 году пожар уничтожил практически все производство, готовую продукцию и чертежи. Уцелел один только Curved-Dash. Именно его и начали выпускать на вновь отстроенном предприятии. Вот на его то базе и был построен первый пикап.
Oldsmobile Box Body Runabout 1904
Несколько позже, по разным данным с 1905 по 1908 год, фирмой International Harvester Co. была построена модель Auto Wagon. Внешне машина была похожа на повозку для конного экипажа на огромных 44-дюймовых колесах. Оснащался автомобиль горизонтальным двухцилиндровым оппозитным двигателем мощностью 15 лошадиных сил. Водитель не имел не то что кабины, но даже брезентового тента, способного хоть как-то прикрыть от непогоды. Тем не менее автомобиль понравился фермерам и коммунальным службам. В дальнейшем модели менялись и автомобиль претерпел некоторые дизайнерские изменения.
International Auto Wagon 1905
International 1910
International Harvester Model E 1915
Дальше больше. Ford не мог оставаться в стороне и быстро начал осваивать рынок легких грузовичков, выпустив в 1912 году Model T Roadster Pickup. За ним последовал целый ряд пикапов, поражающих глаз своим разнообразием.
Chevrolet так же не остался равнодушным к этому событию и предложил фермерам свою продукцию, а именно Model 490 Pickup. Видимо тогда началось это противостояние, к которому позже прибавился и Dodge.
Ford Model T Roadster Pickup 1912
Ford Model T Woody Pickup 1913
Ford Model T Pickup 1919
Chevrolet Model 490 Pickup 1916
Chevrolet Mmodel 490 pickup 1918
Это были незатейливые грузовички, превращавшиеся в таковые путем присоединения к передней части легкового автомобиля небольшого кузова или платформы. Способ дешевый как для производителя, так и для покупателя.
Идею открытого кузова, пристроенного к обычной легковой машине, первыми подхватили фермеры. Однако возможность перевезти на короткое расстояние громоздкий груз прямо в своем повседневном автомобиле мигом оценили и прочие активные граждане. Пикап становился для Америки чем-то, без чего ее теперь невозможно представить: пикапы, кавбои, кока-кола…
В 20-30 годы, кроме выше упомянутых марок, пикапы выпускались и другими компаниями, ныне уже не существующими или впоследствии вышедшими из борьбы за этот сегмент рынка.
International D-1 Pickup 1931
Ford Model T Pickup 1926
Plymouth Pickup 1938
Chevrolet Pickup Truck 1934
Hudson Terraplane Series 70 Pickup 1937
После второй мировой войны концепция пикапов несколько поменялась. Теперь они в основной своей массе изначально начали проектироваться как пикапы, а не изготовляться на базе обычных легковых автомобилей.
Пикапы считались сугубо утилитарными автомобилями, прежде всего, необходимыми фермерам, мелкому бизнесу, в качестве развозных автомобилей транспортным, сервисным, строительным и дорожно-ремонтным компаниям. Но в 1950-х годах американские потребители начали приобретать пикапы с целью подчеркнуть свой образ жизни, а не только для перевозки груза. Со временем начали появляться версии с двойными кабинами, вмещавшими до 6 человек, кемперы и т.д. Дизайн пикапов с течением времени так же менялся, следуя автомобильной моде.
1940-е:
Chevrolet 3600 Deluxe Pickup truck 1948
Dodge Job-Rated Pickup 1948-49
Ford F-1 Pickup 1948-50
International Harvester KB-1 Express 1949
GMC 150 3.4-ton Pickup Truck 1949
Willys Jeep Truck 1947-65
1950-е:
Ford F-100 Pickup 1954
Chevrolet 3100 Stepside Pickup Truck 1957
International A-100 Custom Travelette Utility Pickup 1958
Dodge D100 Sweptline Pickup 1959
Studebaker Deluxe Pickup 1959
GMC 100 Pickup 1959
1960-е:
Chevrolet Apache 10 Step-Side Pickup 1961
International Travelall 1961-62
Ford F-100 Styleside Pickup 1964
Jeep J4000 Gladiator Camper-trailer 1966
Dodge D200 Crew Cab Camper Special 1967
GMC C2500 Wideside Pickup 1968
В конце 50-х – начале 60-х годов появился интересный вид бескапотных пикапов, построенных на платформе зарождающихся тогда же вэнов. Идея была хорошей как в техническом, так и в экономическом плане (увеличение грузовой платформы, а следовательно и полезной площади кузова без увеличения габаритов автомобиля), однако не прижилась. Наиболее интересной моделью можно назвать Chevrolet Corvair, двигатель которого располагался в задней части кузова под грузовой платформой.
Willys Jeep FC-150 1957-65
Chevrolet Corvair 1961-65
Ford Econoline Pickup Truck 1963
Dodge A100 Truck 1964-70
Отдельно хочется отметить появление в конце 50-х годов не менее интересного вида пикапов, построенных на базе легковых автомобилей и даже автомобилей достаточно высокого класса. Позже “заряженные” версии таких грузовичков начали снабжаться двигателями мощностью до 400 лошадиных сил и могли состязаться в скорости со спортивными автомобилями. Ярким примером таких пикапов являются Chevrolet El Camino и Ford Ranchero, продержавшиеся в производственной программе до начала 80-х годов.
Chevrolet El Camino 1959
Chevrolet El Camino SS 1968
Chevrolet El Camino SS 1976-77
Chevrolet El Camino 1981
Ford Ranchero Custom 300 Sedan-Pickup 1957
Ford Fairlane 500XL Ranchero 1967
Ford Ranchero GT 1978
К началу 80-х пикап превратился в массовое явление на дорогах Америки. Они приобрели популярность благодаря относительной дешевизне в сравнении с легковыми автомобилями, к тому же лишёнными к этому времени традиционных мощных и тяговитых бензиновых двигателей типа V8 из-за ужесточения норм экономичности CAFE. При этом пикапы фактически сравнялись с легковыми автомобилями по оснащённости и комфортабельности кабин и системам пассивной безопасности, а появление новых мощных двигателей обозначило их превосходство даже над спортивными легковыми автомобилями по динамике и тяговым возможностям при буксировке достаточно тяжелых прицепов. Всё это в совокупности и сделало пикапы модным типом автомобиля в глазах американских потребителей.
1970-е:
International Pickup 1970
GMC C3500 Regular Cab Pickup 1973
Chevrolet C10 Stepside 1976
Jeep J-10 Golden Eagle 1978
Dodge Lil Red Truck 1978-79
Ford F-150 Ranger Lariat Pickup 1979
1980-е:
Jeep 4 4X Pick-Up 1983
Ford F-150 XLT Lariat SuperCab Pickup 1985
Chevrolet S10 Silverado Fleetside 1986-87
Dodge Ram D350 Regular Cab 1989
GMC Sierra 3500 HD Crew Cab 1988-92
В 1990-е годы и в первой половине 2000-х годов массовый спрос сместился от легковых автомобилей к пикапам, что привело к появлению в данном сегменте новых брендов, включая даже такие престижные как Cadillac и Lincoln. У маркетологов и транспортников появился даже специальный термин «пикап индивидуального назначения», то есть используемый не как коммерческий, а как частный легковой автомобиль. После молчания в 80-90-е о себе заявил International, начав выпускать немного уменьшенные в размерах дорожные тягачи. Да и вообще за последние два десятилетия разнообразие пикапов достигло своего максимума.
Cadillac Escalade EXT 2006
Lincoln Blackwood 2001-02
Dodge Ram 5500 BFT 2007
International CXT 2004-08
Chevrolet Silverado 2500 HD Carhartt Special Edition 2020-21
Отдельно можно выделить пикапы, которым их владельцы дали вторую жизнь. Не желая расставаться с классическими автомобилями, придерживаясь определенного стиля и вкусовых предпочтений, некоторые владельцы бережно их восстанавливают, а кто-то добавляет к старым кузовам современную начинку, получая в результате хот-роды, рэт-роды, автомобили со спортивной начинкой или первоклассные вездеходы.
Ford Highboy Pickup 1932
Chevy Pickup 1948
Chevy Pickup 1956
Ford F-100 1965
Chevy Stepside Truck 1972
Родился в Пензе, юрист по образованию, машинами увлекаюсь давно, более 380 моделей в коллекции, фанат классики, уважаю труды Шугурова, своя авто библиотека, конструирую модели хот-родов в 43-м масштабе. Из классики владел и водил газ 24 на протяжении 11 лет.
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