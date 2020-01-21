Немного о пикапах: США

Что же такое Пикап (Pick-Up) и как он появился в автомобильной истории?

Пикап – автомобиль, в большинстве своем имеющий открытую грузовую платформу, служащий для перевозки легкого или относительно тяжелого груза. В каждой части света пикапы имеют свои особенности и историю возникновения и развития.

А вот как и где он появился на свет, вопрос интересный. Историки не придерживаются какой-то одной версии, однако официальная история гласит, что пикап, как тип автомобиля, появился в Америке. Оттуда мы и начнем это маленькое путешествие в мир пикапов.

Итак, согласно официальной истории, в Америке, в далеком 1904 году, появился первый бензиновый экипаж с небольшим отсеком для развозки почты и небольших партий груза. Построен он был на базе Оldsmobile Curved-Dash и назывался Box Body Runabout. История его появления весьма занятна. Рэнс Эли Олдс основал фирму по выпуску автомобилей еще в в 1897 году. Но в 1900 году пожар уничтожил практически все производство, готовую продукцию и чертежи. Уцелел один только Curved-Dash. Именно его и начали выпускать на вновь отстроенном предприятии. Вот на его то базе и был построен первый пикап.

Несколько позже, по разным данным с 1905 по 1908 год, фирмой International Harvester Co. была построена модель Auto Wagon. Внешне машина была похожа на повозку для конного экипажа на огромных 44-дюймовых колесах. Оснащался автомобиль горизонтальным двухцилиндровым оппозитным двигателем мощностью 15 лошадиных сил. Водитель не имел не то что кабины, но даже брезентового тента, способного хоть как-то прикрыть от непогоды. Тем не менее автомобиль понравился фермерам и коммунальным службам. В дальнейшем модели менялись и автомобиль претерпел некоторые дизайнерские изменения.

Дальше больше. Ford не мог оставаться в стороне и быстро начал осваивать рынок легких грузовичков, выпустив в 1912 году Model T Roadster Pickup. За ним последовал целый ряд пикапов, поражающих глаз своим разнообразием.

Chevrolet так же не остался равнодушным к этому событию и предложил фермерам свою продукцию, а именно Model 490 Pickup. Видимо тогда началось это противостояние, к которому позже прибавился и Dodge.

Это были незатейливые грузовички, превращавшиеся в таковые путем присоединения к передней части легкового автомобиля небольшого кузова или платформы. Способ дешевый как для производителя, так и для покупателя.

Идею открытого кузова, пристроенного к обычной легковой машине, первыми подхватили фермеры. Однако возможность перевезти на короткое расстояние громоздкий груз прямо в своем повседневном автомобиле мигом оценили и прочие активные граждане. Пикап становился для Америки чем-то, без чего ее теперь невозможно представить: пикапы, кавбои, кока-кола…

В 20-30 годы, кроме выше упомянутых марок, пикапы выпускались и другими компаниями, ныне уже не существующими или впоследствии вышедшими из борьбы за этот сегмент рынка.

После второй мировой войны концепция пикапов несколько поменялась. Теперь они в основной своей массе изначально начали проектироваться как пикапы, а не изготовляться на базе обычных легковых автомобилей.

Пикапы считались сугубо утилитарными автомобилями, прежде всего, необходимыми фермерам, мелкому бизнесу, в качестве развозных автомобилей транспортным, сервисным, строительным и дорожно-ремонтным компаниям. Но в 1950-х годах американские потребители начали приобретать пикапы с целью подчеркнуть свой образ жизни, а не только для перевозки груза. Со временем начали появляться версии с двойными кабинами, вмещавшими до 6 человек, кемперы и т.д. Дизайн пикапов с течением времени так же менялся, следуя автомобильной моде.

1940-е:

1950-е:

1960-е:

В конце 50-х – начале 60-х годов появился интересный вид бескапотных пикапов, построенных на платформе зарождающихся тогда же вэнов. Идея была хорошей как в техническом, так и в экономическом плане (увеличение грузовой платформы, а следовательно и полезной площади кузова без увеличения габаритов автомобиля), однако не прижилась. Наиболее интересной моделью можно назвать Chevrolet Corvair, двигатель которого располагался в задней части кузова под грузовой платформой.

Отдельно хочется отметить появление в конце 50-х годов не менее интересного вида пикапов, построенных на базе легковых автомобилей и даже автомобилей достаточно высокого класса. Позже “заряженные” версии таких грузовичков начали снабжаться двигателями мощностью до 400 лошадиных сил и могли состязаться в скорости со спортивными автомобилями. Ярким примером таких пикапов являются Chevrolet El Camino и Ford Ranchero, продержавшиеся в производственной программе до начала 80-х годов.

К началу 80-х пикап превратился в массовое явление на дорогах Америки. Они приобрели популярность благодаря относительной дешевизне в сравнении с легковыми автомобилями, к тому же лишёнными к этому времени традиционных мощных и тяговитых бензиновых двигателей типа V8 из-за ужесточения норм экономичности CAFE. При этом пикапы фактически сравнялись с легковыми автомобилями по оснащённости и комфортабельности кабин и системам пассивной безопасности, а появление новых мощных двигателей обозначило их превосходство даже над спортивными легковыми автомобилями по динамике и тяговым возможностям при буксировке достаточно тяжелых прицепов. Всё это в совокупности и сделало пикапы модным типом автомобиля в глазах американских потребителей.

1970-е:

1980-е:

В 1990-е годы и в первой половине 2000-х годов массовый спрос сместился от легковых автомобилей к пикапам, что привело к появлению в данном сегменте новых брендов, включая даже такие престижные как Cadillac и Lincoln. У маркетологов и транспортников появился даже специальный термин «пикап индивидуального назначения», то есть используемый не как коммерческий, а как частный легковой автомобиль. После молчания в 80-90-е о себе заявил International, начав выпускать немного уменьшенные в размерах дорожные тягачи. Да и вообще за последние два десятилетия разнообразие пикапов достигло своего максимума.

Отдельно можно выделить пикапы, которым их владельцы дали вторую жизнь. Не желая расставаться с классическими автомобилями, придерживаясь определенного стиля и вкусовых предпочтений, некоторые владельцы бережно их восстанавливают, а кто-то добавляет к старым кузовам современную начинку, получая в результате хот-роды, рэт-роды, автомобили со спортивной начинкой или первоклассные вездеходы.