KIA Rio – лидер по продажам на рынке Москвы 24

По данным аналитического агентства «Автостат», KIA Rio стал абсолютным бестселлером среди моделей всех брендов на рынке Москвы в первом квартале 2017 года.

В Санкт-Петербурге KIA Rio также является одним из лидеров рынка (второе место), согласно статистике «Автостат» за первые три месяца текущего года.

По итогам первого квартала 2017 года KIA Rio стал лидером рынка среди моделей всех брендов в Москве. Объем продаж за первые три месяца текущего года составил 2 731 автомобиль, что означает рост 11,3% по сравнению с результатами января-марта 2016 года. В ТОП-10 столичного рынка в первом квартале также вошел KIA cee’d (девятая позиция в рейтинге продаж). Московские клиенты приобрели 975 автомобилей KIA cee’d, что на 1% меньше аналогичного показателя прошлого года. Объём рынка новых легковых автомобилей в Москве продолжает демонстрировать отрицательную динамику — в первом квартале 2017 года было реализовано 43,8 тыс. единиц, что на 9,8% меньше, чем год назад.

В Санкт-Петербурге KIA Rio также входит в список наиболее востребованных моделей, занимая вторую строчку по объему продаж, согласно данным «Автостат». В первом квартале 2017 года жители «северной столицы» приобрели 1 094 автомобиля KIA Rio, что на 36,1% превышает показатель января-марта 2016 года. По итогам первого квартала 2017 года объем рынка новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге вырос на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 19 925 единиц.

В целом на территории РФ за первый квартал 2017 года был реализован 21 101 автомобиль KIA Rio, что на 28,6% больше, чем в прошлом году. Это обеспечило ему не только первое место в своем сегменте рынка, но и позицию лидера по объему продаж среди всех моделей российских и иностранных брендов в России. В третьем квартале 2017 года начнутся продажи нового поколения KIA Rio, что позволит модели укрепить свои лидирующие позиции.



