Новый Bentley Сontinental GT Mulliner convertible

Bentley новый флагман линейки

Ателье персонализации Bentley Mulliner, создающие эксклюзивные автомобили марки, анонсирует новый Continental GT Mulliner Convertible – роскошную флагманскую модели семейства Continental GT.

Bentley и Continental GT, который является самым совершенным в мире Gran Turismo, – синонимы высочайшего мастерства. Специалисты ателье Mulliner превзошли сами себя и установили новый высочайший стандарт роскоши в сегменте кабриолетов, создав новый Continental GT Mulliner Convertible.

Новый Continental GT Mulliner Convertible создан для тех, кто ценит изысканные детали. Роскошный кабриолет от Mulliner стал первой моделью Bentley с новой эффектной решеткой радиатора Double Diamond, расположенной между фарами ювелирной огранки. Она дополнена эксклюзивными боковыми вентиляционными решетками от Mulliner, в дизайне которых воплощена уникальная тема «серебро на черном бриллианте».

На создание новой решетки радиатора Double Diamond мастеров вдохновила уникальная концепция внутренней отделки «ромб в ромбе» (Diamond-in-Diamond). Эта отделка дополняет сиденья, панели дверей, боковые панели задней части салона и теперь, впервые, крышку ниши для откидного верха. Эксклюзивная отделка «ромб в ромбе» выполнена таким образом, что контрастную прострочку с двумя швами взаимодополняющих цветов можно использовать для акцента на самих декоративных швах. Для отделки салона специалистам Bentley потребовалось почти 400 000 стежков, а каждый «ромб» образован 712 отдельными швами, каждый из которых точно указывает на центр «бриллианта». Разработка отделки декоративными швами заняла 18 месяцев.

Элегантный и эффектный внешний вид Continental GT Mulliner Convertible дополняют новые 22-дюймовые полированные колесные диски с 10 спицами и плавающими самовыравнивающимися центральными эмблемами, сохраняющими свое положение при вращении колес.

Уникальная внутренняя отделка Continental GT Convertible беспрецедентного уровня исполнения предлагается в восьми вариантах трехцветных комбинаций. Новая цветовая гамма от Mulliner образует ряд уникальных цветовых тем, включая третий акцентный цвет во внутренней отделке в виде выразительной линии. Выполненные вручную швы дополнены уникальными вышитыми эмблемами Mulliner.

Ателье Bentley Mulliner сочетает традиционные и новейшие техники отделки, позволяющие создавать новые элементы дизайна, как современные, так и классические. Контрастная «алмазная» фрезерованная отделка используется на центральной консоли с эксклюзивными часами Breitling с отделкой шлифованным серебром, а квартет хромированных приборов делает внутреннюю отделку подобной произведению ювелирного искусства. Этот же мотив нашел отражение и в цифровом оснащении автомобиля благодаря детально прорисованным шкалам на светодиодном дисплее панели приборов с окантовкой из шлифованного металла и эмблемой Mulliner.

Новый Continental GT Mulliner Convertible получил комфортную фоновую подсветку с семью вариантами тем, которая дополнена накладками на пороги дверей с подсвечиваемой эмблемой Mulliner и светодиодным приветственным светом: из наружных зеркал на землю проецируются легендарные крылья Bentley.

Для Continental GT Mulliner Convertible предлагается аудиосистема Naim. Высокотехнологичная аудиосистема включает в себя 18 динамиков, два активных низкочастотных преобразователя мощностью 2 200 Вт и 20-канальный усилитель. Аудиосистема поддерживает 8 звуковых режимов DSP с функцией Active Bass.

Владельцы Continental GT Mulliner Convertible получат ключ с кожаной отделкой в роскошном футляре с эмблемой Mulliner, отделка которого выполнена в том же трехцветном исполнении, что и внутренняя отделка автомобиля. Клиенты станут обладателями двух ключей в футлярах с идентичной цветовой темой и контрастной прострочкой.

Continental GT Mulliner Convertible будет предлагаться с высокоэффективными двигателями V8 и W12. Кабриолет с 6,0-литровым двигателем W12 с двойным турбонаддувом разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды, а его максимальная скорость достигает 333 км/ч. Роскошный кабриолет с двигателем 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом нового поколения преодолевает отметку 100 км/ч за 4,1 секунды.

Новый роскошный Gran Turismo может быть окрашен в один из 61 цветов на выбор, но клиент, желающий стать обладателем действительно уникального Continental GT Mulliner Convertible, может заказать у специалистов Bentley по окраске цвет, соответствующий любому предмету или образцу.

Мировая премьера элегантного Continental GT Mulliner Convertible состоится на Международном женевском автосалоне 3 марта 2020 года.

Bentley Mulliner

Bentley Mulliner – родоначальник производства кузовов для автомобилей и старейшее кузовное ателье в мире.

Ателье Bentley Mulliner, специализирующееся на создании уникальных автомобилей, способно удовлетворить запросы самых взыскательных клиентов Bentley в отношении индивидуализации Continental GT Mulliner Convertible.

Команда талантливых мастеров, поддерживаемая инженерами и дизайнерами из Крю, на протяжении многих лет выполняет самые сложные задачи от клиентов со всего мира. Ателье Bentley Mulliner представит свое видение развития марки 3 марта 2020 года на автосалоне в Женеве.