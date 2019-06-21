Машины, не пользующиеся спросом у угонщиков

Машины, не пользующиеся спросом у угонщиков
Июнь 21 09:07 2019

Страховая компания «АльфаСтрахование» привела статистические данные по непопулярным автомобилям у угонщиков

Данные по самым непопулярным автомобилям у угонщиков раскрыла крупная страховая компания в стране — «АльфаСтрахование». Оказалось, что в прошлом году реже всего угоняли автомобиль немецкой марки Volkswagen Tiguan. На втором и третьем месте оказались Skoda Rapid и Volvo XC60.

На четвертой строчке расположилась отечественная модель Lada Xray, а следующим в списке оказался Volkswagen Touareg.

В первой десятке моделей, которые редко угоняют, оказались Renault Captur, Audi Q5, Лада Калина, BMW X3 и Шевроле Нива.
Как пояснили представители страховой компании, в основном машины угоняют с целью их дальнейшей разборки на запчасти, либо под заказ.

Если речь идет о запчастях, то чаще угоняют дешевые автомобили, а в случае с заказом угонщики крадут дорогие машины.

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AMSRUS
AMSRUS

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