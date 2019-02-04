AURUS с 15 февраля начинает прием предварительных заказов через дилеров

Aurus Senat S600
ООО «АУРУС» принимает предварительные заказы на автомобили лимузин AURUS SENAT Limousine L700 и седан AURUS SENAT S600. Автомобильная группа «АВИЛОН» и ООО «Панавто», являющиеся официальными торговыми партнерами ООО «АУРУС» в России, будут осуществлять прием предварительных заказов начиная с 15 февраля 2019 г. – сообщили представители бренда.
«Заинтересованные клиенты получат возможность напрямую связаться с официальными партнерами бренда», – заявил сегодня Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
«Заинтересованные клиенты получат возможность напрямую связаться с официальными партнерами бренда», – заявил сегодня Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Денис Мантуров. Фото: politrussia
C 2014 года www.amsrus.ru
Мавроди помер, но дело его живет ?🤣
S600 – не иначе 6-ти литровый мотор ЗИЛ – 130…
Only registered users can comment.