AURUS с 15 февраля начинает прием предварительных заказов через дилеров

Aurus Senat S600

AURUS с 15 февраля начинает прием предварительных заказов через дилеров
Февраль 04 14:45 2019

AURUS начинает сотрудничество с дилерскими салонами в феврале 2019 года

ООО «АУРУС» принимает предварительные заказы на автомобили лимузин AURUS SENAT Limousine L700 и седан AURUS SENAT S600. Автомобильная группа «АВИЛОН» и ООО «Панавто», являющиеся официальными торговыми партнерами ООО «АУРУС» в России, будут осуществлять прием предварительных заказов начиная с 15 февраля 2019 г. – сообщили представители бренда.

«Заинтересованные клиенты получат возможность напрямую связаться с официальными партнерами бренда», – заявил сегодня Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Денис Мантуров. Фото: politrussia

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AMSRUS
AMSRUS

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2 комментария

  1. БедаревВалерий
    Февраль 04, 14:55 #1 БедаревВалерий

    Мавроди помер, но дело его живет ?🤣

  2. Boris Ageenkov
    Февраль 04, 14:58 #2 Boris Ageenkov

    S600 – не иначе 6-ти литровый мотор ЗИЛ – 130…

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