AURUS с 15 февраля начинает прием предварительных заказов через дилеров Aurus Senat S600

AURUS начинает сотрудничество с дилерскими салонами в феврале 2019 года

ООО «АУРУС» принимает предварительные заказы на автомобили лимузин AURUS SENAT Limousine L700 и седан AURUS SENAT S600. Автомобильная группа «АВИЛОН» и ООО «Панавто», являющиеся официальными торговыми партнерами ООО «АУРУС» в России, будут осуществлять прием предварительных заказов начиная с 15 февраля 2019 г. – сообщили представители бренда.