КАМАЗ увеличит выпуск грузовиков КАМАЗ Nео 15

Очередь на модернизированные грузовики КАМАЗ-5490 Neo расписана уже до августа, в связи с чем предприятие с июля планирует увеличить объемы их выпуска.

Напомним, сборка первой серийной партии магистральных тягачей КАМАЗ-5490 Neo началась в середине апреля, и первые 200 автомобилей попадут в парки четырех крупнейших корпоративных клиентов, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

По словам генерального директора Торгово-финансовой компании «КАМАЗ» Андрея Игнатьева, первые 200 автомобилей КАМАЗ Nео будут переданы в мае в четыре крупных автопарка корпоративных клиентов.

«Но в целом очередь расписана уже до августа, с июля планируем увеличить по ним производственную программу», – заявил он.

Расширяется и новая линейка самосвалов, которые тоже востребованы на рынке, а также линейка спецтехники.

«Только шасси сейчас мало кого интересуют, поэтому мы уделяем большое внимание контактам с нашими заводами-партнерами, изготавливающими спецтехнику, – рассказал Андрей Игнатьев. – Клиент стал более требовательным, он хочет более мощные, комфортные, экономичные и экологичные автомобили с большей грузоподъемностью. Наша новая стратегия – повышение удовлетворенности потребителя».

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