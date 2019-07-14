Катание на капоте BMW X5 закончилось смертью женщины

После совместного распития спиртных напитков, компания решила прокатить знакомую на капоте машины, все закончилось очень плачевно

Как сообщает Следственный комитет, 12 июля примерно в 18 часов компания распивала спиртные напитки на реке в Мозырском районе. В какой-то момент они решили прокатиться на машине, для этого 36-летняя женщина села на капот BMW X5. Однако во время поездки она не удержалась и упала под колеса внедорожника. В результате ДТП она погибла.

По данным следствия, 29-летний водитель во время происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения, по результатам освидетельствования в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 1,5 промилле алкоголя.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 Уголовного кодекса Беларуси. Подозреваемый задержан, в настоящее время с его участием проводятся неотложные следственные действия. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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