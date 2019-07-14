Катание на капоте BMW X5 закончилось смертью женщины

Катание на капоте BMW X5 закончилось смертью женщины
Июль 14 13:12 2019

После совместного распития спиртных напитков, компания решила прокатить знакомую на капоте машины, все закончилось очень плачевно

Как сообщает Следственный комитет, 12 июля примерно в 18 часов компания распивала спиртные напитки на реке в Мозырском районе. В какой-то момент они решили прокатиться на машине, для этого 36-летняя женщина села на капот BMW X5. Однако во время поездки она не удержалась и упала под колеса внедорожника. В результате ДТП она погибла.

По данным следствия, 29-летний водитель во время происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения, по результатам освидетельствования в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 1,5 промилле алкоголя.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 Уголовного кодекса Беларуси. Подозреваемый задержан, в настоящее время с его участием проводятся неотложные следственные действия. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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AMSRUS
AMSRUS

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