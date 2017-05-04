Через 13 лет Индия полностью пересядет на электромобили 17 Пийуш Гойал – Министр угольной промышленности и шахт Индии

К 2030 году Индия решила полностью отказаться от бензиновых и дизельных автомобилей и, таким образом, сделать шаг на встречу экологичности и новым технологиям.

Министр угольной промышленности и шахт Пийуш Гойал сделал такое заявление на ежегодной сессии Конфедерации индийской промышленности в Нью-Дели.

Министр считает, что отказ от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в пользу электрокаров будет обусловлен не субсидиями, а более привлекательными потребительскими характеристиками.

«Мы собираемся внедрить электрические машины в очень большом количестве. Мы намерены сделать электрокары самодостаточными. Идея заключается в том, что к 2030 году в стране не должно продаваться ни одного бензинового или дизельного автомобиля», — сказал Гойал.

Он отметил, что правительству необходимо будет поддерживать развитие электромобильной индустрии на протяжении нескольких лет. По мнению министра, рынок может быстро вырасти.

«Стоимость электрокаров начнет окупаться для покупателей. Мы хотели бы, чтобы индустрия электрических машин заработала сама по себе», — добавил Гойал.

Правительство Индии стремится существенно снизить уровень загрязнения воздуха, из-за которого по имеющимся данным в стране ежегодно умирает 2.3 миллиона человек.



