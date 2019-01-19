Демонстрационный заезд раллийного Porsche Cayman GT4 по снегу и льду

Производитель спортивных автомобилей из Цуффенхаузена планирует вернуться в ралли

Для этого в автоспортивном подразделении в Вайссахе разрабатывается Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport в соответствии с регламентом FIA R-GT.

Планируется, что автомобиль будет готов к соревнованиям сезона 2020. Важным фактором в принятии данного решения стал позитивный отклик, который получил концепт Cayman GT4 Rallye, представленный в рамках ралли ADAC в Германии в 2018 году. Ромен Дюма (Франция) был за рулем впечатляющего концепта, открывавшего заезды. Свою первую демонстрационную поездку по снегу и льду раллийный концепт совершит на зимнем мероприятии Porsche, которое пройдет в преддверии GP Ice Race в Целль-ам-Зее (Австрия, 19/20 января). За рулем концепта – известный местный герой Рихард Литц, который в настоящее время занимает третье место в мировом чемпионате FIA по гонкам на выносливость (FIA WEC, GTE-Pro).

Будущий раллийный болид – в отличие от концепта – будет базироваться не на созданном до 2018 года Cayman GT4 Clubsport, а на новом, представленном в начале января 718 Cayman GT4 Clubsport. Новый спортивный автомобиль для клиентских команд, участвующих в гоночных сериях GT4, а также для клубных спортивных мероприятий и трек-дней оснащается 3,8-литровым шестицилиндровым оппозитным двигателем мощностью 313 кВт (425 л.с.). Главное внимание при разработке было уделено мощности, ходовым качествам и экологичности. При создании некоторых кузовных компонентов Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport впервые использовался материал на основе биоволокна.

После участия раллийного концепта Porsche Cayman GT4 в ралли Германии 2018 года были получены очень позитивные отклики. Реакция фанатов ралли, команд, пилотов и организаторов гонок стала решающим фактором, повлиявшим на решение о начале новой программы разработки. Важным преимуществом является сравнительно невысокая стоимость эксплуатации нового автомобиля, соответствующего регламенту R-GT, благодаря исполнению, близкому к серийному варианту.

Porsche и ралли: триумфы и традиции

У Porsche долгая история успеха в ралли. Важной вехой стала победа в ралли Дакар 1986 года, завоеванная на Porsche 959. Porsche 953, который базировался на полноприводной версии 911, также смог выиграть ралли Дакар. В конце 1960-х и начале 1970-х годов в легендарном ралли Монте-Карло больших успехов добились Вик Элфорд и Бьерн Вальдегард на Porsche 911. В недавнем прошлом многочисленные частные гонщики выступали на различных моделях Porsche 911 в национальных и международных соревнованиях. Кроме того, заводские пилоты Porsche Тимо Бернхард и Ромен Дюма самостоятельно принимали активное участие в раллийных гонках.

Класс FIA R-GT

Основные положения регламента R-GT были утверждены Международной федерацией автоспорта FIA к сезону 2011 года. Цель заключалась в том, чтобы предоставить амбициозным клиентским командам и частным гонщикам возможность участия в ралли по умеренной стоимости. К сезону 2014 года регламент был основательно переработан. Клиенты могут участвовать в соревнованиях по всему миру на омологированных в соответствии с R-GT автомобилях. Наиболее знаменитыми гонками являются ралли Монте-Карло и легендарные асфальтовые этапы в рамках чемпионата мира WRC на средиземноморском острове Корсика.