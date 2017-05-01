10 автомобилей-амфибий
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10 автомобилей-амфибий
Май 01 13:30 2017

Машины, способные ездить не только по суше, но и по воде — одна из самых захватывающих идей XX века, хотя лодки с колёсами придумали и того раньше.

Множество амфибий было разработано во время и после Второй Мировой — в основном, это плавающие танки и БТР. Сегодня амфибии перешли и на гражданскую стезю.

Производство гражданских автомобилей-амфибий началось ещё в 1960-х годах, но тогда они не получили массового распространения. Тем не менее, многие изобретатели до сих пор берутся создать необычный и стильный автомобиль, покоряющий две стихии сразу. Представляем 10 самых интересных машин-амфибий последних лет.

1. WaterCar Panther.

WaterCar Panther

WaterCar Panther

WaterCar Panther — любимое детище американского изобретателя Дэйва Марка. Его предыдущая амфибия — WaterCar Python, по скорости догоняла SeaLion. Panther не такая быстроходная, но замечательно подходит на роль внедорожника — ей нипочём бездорожье, грязь и песок. Дизайн амфибии основан на Jeep CJ8 Scrambler.

2. Sea Lion.

Sea Lion

Sea Lion

Разработанная специально для того, чтобы устанавливать рекорды на суше и воде, Sea Lion является одной из быстрейших амфибией в мире. На суше максимальная скорость достигает 201 км/ч, в воде — 96 км/ч. Технически, это даже не автомобиль. Создатель назвал её буквально: «машина-амфибия для установления мировых рекордов».

3. Dobbertin HydroCar.

Dobbertin HydroCar

Dobbertin HydroCar

Это амфибия, продуманная до мелочей. Одним нажатием переключателя она меняет «режим суши» на «режим воды». На суше её спонсоны поднимаются и становятся крыльями автомобиля, в воде — опускаются на 20 см., за считанные секунды превращая машину в гоночный катер. Корпус сделан из нержавеющей стали марки 304, двигатель — от Chevrolet мощностью 762 лошадиные силы на 5.800 оборотах.

4. Hydra Spyder.

Hydra Spyder

Hydra Spyder

Ультра-современный гибрид гоночного ретро-автомобиля и моторной лодки Hydra Spyder был разработан компанией CAMI. На суше он разгоняется до 201 км/ч, в воде — 85 км/ч. Модель весит 3300 кг и оснащена шестилитровым двигателем V8 Corvette LS2 мощностью 400 лошадиных сил.

5. Gibbs Humdinga.

Gibbs Humdinga

Gibbs Humdinga

Это концепт пятиместной амфибии с полным приводом и двигателем V8 мощностью 350 лошадиных сил. Скорость на суше — 160 км/ч, в воде — 65 км/ч. Gibbs Sports Amphibians создали его специально для перемещения в дикой и труднодоступной местности, и он основан на той же технологии, что и Gibbs Aquada.

6. SeaRoader Lamborghini Countach.

SeaRoader Lamborghini Countach

SeaRoader Lamborghini Countach

Первая в мире Lamborghini-амфибия была создана инженером Майклом Райаном из компании SeaRoader на основе Lamborghini Countach. «Если у машины есть колёса, то я заставлю её плавать!» — хвастался Райан и переделывал для водных путешествий джипы, мотоциклы, такси и даже фургончик с мороженым. Превратить суперкар в амфибию — затея не из дешёвых, замена только одного стекла обошлась изобретателю в три тысячи долларов.

7. Rinspeed Splash.

Rinspeed Splash

Rinspeed Splash

Шведская фирма Rinspeed разработала свою машину-амфибию в 2004 году. Максимальная скорость на воде — 50 км/ч, на суше — 200 км/ч. Уникальная особенность — двухцилиндровый силовой двигатель амфибии работает на природном газе и не загрязняет окружающую среду.

8. Gibbs Aquada.

Gibbs Aquada

Gibbs Aquada

Ещё одно творение Gibbs Sports Amphibians, скоростной автомобиль-амфибия. Развивает до 160 км/ч на суше и 50 км/ч в воде. В марте 2004 года Aquada вошёл в историю, когда предприниматель Ричард Брэнсон установил на нём новый рекорд, переплыв пролив Ла-Манш за 1 час, 40 минут и 6 секунд.

9. Amphicar Amphicar.

Amphicar Amphicar

Amphicar Amphicar

Автомобиль-амфибия 1961 года. Разработан в Германии компанией Quandt Group специально для экспорта в США. Он проигрывал в скорости и надёжности как автомобилям, так и лодкам, так что было выпущено лишь около 4000 моделей до остановки производства в 1965 году. Тем не менее, Amphicar до сих пор считается одной из самых успешных машин-амфибий всех времён и ценится среди коллекционеров.

10. Gibbs Quadski.

Gibbs Quadski

Gibbs Quadski

Это одновременно и квадроцикл, и катер, выпущенный в свет компанией Gibbs Sports Amphibians в 2012 году. Амфибия развивает скорость до 72 км/ч как на воде, так и на суше, оснащена реактивным морским двигателем и системой втягивания колёс. Трансформация между двумя режимами функционирования занимает лишь 5 секунд.

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На тему:
  Article "tagged" as:
Lamborghiniамфибия
  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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