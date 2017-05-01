10 автомобилей-амфибий 57

Машины, способные ездить не только по суше, но и по воде — одна из самых захватывающих идей XX века, хотя лодки с колёсами придумали и того раньше.

Множество амфибий было разработано во время и после Второй Мировой — в основном, это плавающие танки и БТР. Сегодня амфибии перешли и на гражданскую стезю.

Производство гражданских автомобилей-амфибий началось ещё в 1960-х годах, но тогда они не получили массового распространения. Тем не менее, многие изобретатели до сих пор берутся создать необычный и стильный автомобиль, покоряющий две стихии сразу. Представляем 10 самых интересных машин-амфибий последних лет.

1. WaterCar Panther.

WaterCar Panther — любимое детище американского изобретателя Дэйва Марка. Его предыдущая амфибия — WaterCar Python, по скорости догоняла SeaLion. Panther не такая быстроходная, но замечательно подходит на роль внедорожника — ей нипочём бездорожье, грязь и песок. Дизайн амфибии основан на Jeep CJ8 Scrambler.

2. Sea Lion.

Разработанная специально для того, чтобы устанавливать рекорды на суше и воде, Sea Lion является одной из быстрейших амфибией в мире. На суше максимальная скорость достигает 201 км/ч, в воде — 96 км/ч. Технически, это даже не автомобиль. Создатель назвал её буквально: «машина-амфибия для установления мировых рекордов».

3. Dobbertin HydroCar.

Это амфибия, продуманная до мелочей. Одним нажатием переключателя она меняет «режим суши» на «режим воды». На суше её спонсоны поднимаются и становятся крыльями автомобиля, в воде — опускаются на 20 см., за считанные секунды превращая машину в гоночный катер. Корпус сделан из нержавеющей стали марки 304, двигатель — от Chevrolet мощностью 762 лошадиные силы на 5.800 оборотах.

4. Hydra Spyder.

Ультра-современный гибрид гоночного ретро-автомобиля и моторной лодки Hydra Spyder был разработан компанией CAMI. На суше он разгоняется до 201 км/ч, в воде — 85 км/ч. Модель весит 3300 кг и оснащена шестилитровым двигателем V8 Corvette LS2 мощностью 400 лошадиных сил.

5. Gibbs Humdinga.

Это концепт пятиместной амфибии с полным приводом и двигателем V8 мощностью 350 лошадиных сил. Скорость на суше — 160 км/ч, в воде — 65 км/ч. Gibbs Sports Amphibians создали его специально для перемещения в дикой и труднодоступной местности, и он основан на той же технологии, что и Gibbs Aquada.

6. SeaRoader Lamborghini Countach.

Первая в мире Lamborghini-амфибия была создана инженером Майклом Райаном из компании SeaRoader на основе Lamborghini Countach. «Если у машины есть колёса, то я заставлю её плавать!» — хвастался Райан и переделывал для водных путешествий джипы, мотоциклы, такси и даже фургончик с мороженым. Превратить суперкар в амфибию — затея не из дешёвых, замена только одного стекла обошлась изобретателю в три тысячи долларов.

7. Rinspeed Splash.

Шведская фирма Rinspeed разработала свою машину-амфибию в 2004 году. Максимальная скорость на воде — 50 км/ч, на суше — 200 км/ч. Уникальная особенность — двухцилиндровый силовой двигатель амфибии работает на природном газе и не загрязняет окружающую среду.

8. Gibbs Aquada.

Ещё одно творение Gibbs Sports Amphibians, скоростной автомобиль-амфибия. Развивает до 160 км/ч на суше и 50 км/ч в воде. В марте 2004 года Aquada вошёл в историю, когда предприниматель Ричард Брэнсон установил на нём новый рекорд, переплыв пролив Ла-Манш за 1 час, 40 минут и 6 секунд.

9. Amphicar Amphicar.

Автомобиль-амфибия 1961 года. Разработан в Германии компанией Quandt Group специально для экспорта в США. Он проигрывал в скорости и надёжности как автомобилям, так и лодкам, так что было выпущено лишь около 4000 моделей до остановки производства в 1965 году. Тем не менее, Amphicar до сих пор считается одной из самых успешных машин-амфибий всех времён и ценится среди коллекционеров.

10. Gibbs Quadski.

Это одновременно и квадроцикл, и катер, выпущенный в свет компанией Gibbs Sports Amphibians в 2012 году. Амфибия развивает скорость до 72 км/ч как на воде, так и на суше, оснащена реактивным морским двигателем и системой втягивания колёс. Трансформация между двумя режимами функционирования занимает лишь 5 секунд.

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